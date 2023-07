Occhi in casa Bologna: occasione ed il Napoli affonda

Il Napoli continua a sondare il mercato, alla ricerca di rinforzi per Garcia. Nel mirino è finito un top di proprietà del Bologna

Resta vigile sul mercato il Napoli. I Campioni d’Italia, dopo aver salutato Kim Min-jae al Bayern Monaco, sono al lavoro per regalare a Rudi Garcia un nuovo difensore centrale di livello: la scelta è ricaduta su Max Kilman ma i 40 milioni richiesti dal Wolverhampton hanno fatto finire in stand-by l’operazione. In cantiere, poi, ci sono almeno un paio di colpi a centrocampo vista la partenza di Tanguy Ndombele e quella sempre più probabile di Diego Demme.

Il francese, andato a corrente alternata nella scorsa stagione e non riscattato dagli azzurri, è rientrato al Tottenham in attesa di essere smistato altrove. L’ex Lipsia, dal canto suo, è scivolato indietro nelle gerarchie in seguito all’esplosione di Stanislav Lobotka: appena 7 le presenze totalizzate in campionato, per un totale di 142 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. Per lui a gennaio si era fatta avanti la Salernitana ma il regista aveva declinato la proposta, spiegando di voler restare alla corte di Luciano Spalletti per vincere lo scudetto insieme ai compagni.

L’obiettivo è stato conquistato ed ora le strade possono davvero dividersi. Sulle sue tracce c’è l’Hertha Berlino con cui il Napoli, di recente, aveva provato ad imbastire uno scambio comprendente Lucas Tousart (poi saltato visto il trasferimento del francese all’Union Berlin). Demme, stando così le cose, è destinato a salutare presto la compagnia con i partenopei che hanno già provveduto ad individuare i possibili rinforzi da consegnare all’allenatore.

Napoli, occhi puntati sul faro del Bologna

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo nel mirino Nicolas Dominguez del Bologna, impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti sono scattati da ormai diverso tempo, tuttavia non si sono rivelati sufficienti per addivenire ad un’intesa ritenuta soddisfacente.

La causa è da ricercare nel fatto che la dirigenza felsinea ha proposto all’argentino 1.5 milioni, ovvero il doppio di quanto percepito finora. Il 25enne, cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Thiago Motta, vorrebbe invece 2 milioni netti all’anno.

Le interlocuzioni proseguiranno ma, in assenza di passi in avanti significativi da parte del classe 1998 (autore di 3 gol e 2 assist nell’ultima edizione del campionato), i rossoblù lo venderanno in modo tale da monetizzarne la partenza. Il Napoli lo segue, così come Lazar Samardzic non ritenuto incedibile dall’Udinese e valutato 25 milioni. Occhi puntati inoltre pure su Samuele Ricci del Torino. Il casting è in corso.