Napoli, sfuma l’acquisto di Zaha: ufficiale la firma con la nuova squadra

Wilfred Zaha poteva essere uno dei rinforzi per l’attacco del Napoli, ma l’affare non si farà: l’ex Crystal Palace ha trovato una nuova squadra.

Continua la preparazione del Napoli agli ordini di Rudi Garcia in ritiro a Dimaro-Folgarida. Il tecnico sta finalmente lavorando con l’intera rosa a sua disposizione, in attesa di capire quali rinforzi arriveranno dal calciomercato.

Zaha trova squadra, firma un ricchissimo contratto con il Galatasaray

Dalla lista di Meluso e Micheli, però, si può già depennare il nome di Wilfred Zaha. L’attaccante ivoriano, svincolatosi dal Crystal Palace, era stato accostato anche al Napoli come possibile affare. In avanti gli azzurri avrebbero però dovuto cedere almeno Lozano, ma il messicano sta ancora tentennando sul suo futuro.

Zaha intanto ha trovato squadra e ha firmato un ricchissimo contratto con il Galatasaray, che gli ha offerto un ingaggio da oltre 8 milioni di euro a stagione, annunciandone così l’acquisto ufficiale. Sbaragliata così la concorrenza non solo del Crystal Palace – che gli aveva offerto il rinnovo -, ma anche dei sauditi dell’Al-Ettifaq.

In Italia, oltre al Napoli, anche la Lazio si era interessata a Zaha, attaccante in grado si realizzare 90 reti in 458 presenze con il Crystal Palace.