Juve, l’ex presidente: “Scudetto? Al Napoli manca l’allenatore!”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus dal 2006 al 2009, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc durante la trasmissione “Si gonfia la rete” in cui ha reso noto il proprio parere sui neo-campioni d’Italia: il Napoli.

“Al Napoli manca una cosa: Luciano Spalletti”

Seppur abbia elogiato mister Rudi Garcia per la sua bravura ha affermato che la mancata permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina partenopea sia un vero e proprio svantaggio. L’ex Al-Nassr, infatti, “deve conquistarsi la fiducia dei giocatori che devono dimenticarsi di Spalletti e deve fare un po’ di sforzo per imporre alla squadra il suo metodo ed il suo stile di gioco e questo può comportare qualche piccolo problema da risolvere“.

Rimanendo in tema Napoli scudettato, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su Cristiano Giuntoli, nuovo dirigente sportivo della Juventus. Parole, le sue, che hanno convinto l’ex presidente della Juventus sul piano della sostenibilità tanto da evidenziare quanto sia “… in linea con la linea di una società che deve ripulire la rosa e guardare all’euro e non al milione di euro”.