Ha impressionato Garcia, ma va subito in prestito: Spavone lascia il Napoli

Alessandro Spavone è tra i calciatori che è piaciuto a Rudi Garcia in ritiro, ma il centrocampista azzurro saluta il Napoli e va in prestito.

Il Napoli di Rudi Garcia continua la preparazione in vista della nuova stagione nel ritiro di Dimaro. Da qualche giorno il tecnico francese può contare sull’intero organico a disposizione, con i vari giovani della Primavera o rientrati dai prestiti che hanno lasciato il ritiro.

Tra questi alcuni hanno favorevolmente impressionato l’allenatore francese, su tutti il centrocampista Alessandro Spavone. Il calciatore, partito titolare nell’amichevole contro l’Anuane, era tra i papabili a restare in azzurro, ma alla fine così non sarà. Poco fa, infatti, è stato definito l’accordo per il trasferimento in prestito di Spavone alla Pro Vercelli.

Lo stesso calciatore, poco fa, ha salutato il Napoli attraverso un messaggio su Instagram:

Voglio partire dal primo giorno, dalla prima volta che ho indossato la maglia della squadra dei miei sogni…ero solo un bambino timido e pieno di insicurezze ma che, in tutti questi anni, ha cercato sempre di dare tutto se stesso per la squadra che ama. Ora è giunto il momento di “volare” da solo, certo di poter ritornare nella mia Napoli con maggiore esperienza e consapevolezza di ciò che posso fare. Dopo 11 anni mi allontano per la prima volta da Napoli… ma è solo un arrivederci!!!

o scugnizz vuost💙

Nuova avventura dunque per Alessandro Spavone, che così avrà l’occasione di crescere e maturare tra i professionisti, per poi tornare più pronto al Napoli.