Dopo Caprile e Cheddira, il Napoli vicino a un altro affare con il Bari

Stando alle ultime notizie, Elia Caprile e Walid Cheddira sono un passo dal vestire la maglia del Napoli. Bari che potrebbe rendersi protagonista di un’ennesima operazione di mercato con gli azzurri.

In questi giorni sono sempre più insistenti le voci che vogliono Elia Caprile e Walid Cheddira a un passo dal Napoli. I due sono pronti a divenire giocatori di proprietà dei partenopei, anche se per entrambi sarebbe previsto il conseguente passaggio in prestito all’Empoli. Per quanto riguarda l’estremo difensore, tutto sembra essere fatto, mentre per quanto riguarda il nazionale marocchino qualcosa è ancora da sistemare. Con quest’operazione, il Napoli è pronto ad assicurarsi un doppio colpo importante in prospettiva futura soprattutto, visto che parliamo di due calciatori che hanno ben impressionato in Serie B e non solo. Già, perché basti pensare che Cheddira è stato addirittura protagonista in Qatar con il suo Marocco, raggiungendo le semifinali della Coppa del Mondo.

Frattanto, sull’asse Napoli-Bari potrebbe esserci un nuovo affare, con un calciatore che questa volta farebbe il percorso inverso e che può scaldare il mercato dell’una e dell’altra società: scopriamo insieme nel dettaglio di chi si tratta.

Bari-Gaetano: c’è la notizia

Il nome in questione è quello di Gianluca Gaetano, calciatore che ha avuto modo di ritagliarsi una piccola parentesi personale con il gol contro l’Inter alla penultima giornata della scorsa stagione.

A fare il punto della situazione è il quotidiano La Repubblica, secondo cui per l’ex centrocampista della Cremonese c’è l’ipotesi di un affare a titolo temporaneo. Rinforzo che, ovviamente, andrebbe a rinforzare non di poco la compagine del presidente Luigi De Laurentiis, che dopo la delusione del mancato approdo in Serie A intende rifarsi quanto prima.

In ogni caso, va fatta chiarezza sul destino del numero 70 azzurro, che quando chiamato in causa ha sempre risposto presente con risposte all’altezza. È chiaro, però, che il calciatore gradirebbe maggiore spazio, garanzia che il Napoli e Rudi Garcia non possono garantirgli totalmente. Per questo, non sono escluse novità di mercato, anche se la volontà del calciatore (vista già la precedente esperienza in B con la Cremonese, ndr) è quella di provare un’avventura con continuità nella massima serie. Per questo, potrebbe divenire complicato l’assalto dei Galletti, che anche in virtù delle due possibili partenze eccellenti (Capirle e Cheddira per l’appunto, ndr) sono chiamati a loro volta a rinforzarsi in maniera importante in queste sessione estiva di calciomercato.