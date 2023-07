Gli chiedono del futuro, Samardzic esce allo scoperto: coinvolto anche il Napoli

Uno degli obiettivi di mercato del Napoli per il centrocampo è Lazar Samardzic. Il centrocampista tedesco ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo futuro.

Il giovane centrocampista dell’Udinese si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia del club friulano, e diversi top club hanno messo gli occhi su di lui. Tra questi c’è il Napoli, che vorrebbe inserire Samardzic nell’organico per la nuova stagione.

In giornata il giovane talento ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo futuro, e ciò ha suscitato la curiosità dei club che lo osservano.

Samardzic concentrato sull’Udinese: le sue parole

Il centrocampista di proprietà dell’Udinese ha mostrato tutte le sue qualità in campo nell’ultima stagione. Le sue prestazioni hanno fatto stropicciare gli occhi ai dirigenti di diversi top club in Italia e all’estero. Poco fa sono trapelate delle dichiarazioni di Samardzic sul suo futuro che potrebbero interessare ai vari club.

Di seguito le dichiarazioni di Lazar Samardzic sul suo futuro a SPORT1.

SUL FUTURO – “Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Ovviamente vuoi sempre ottenere il massimo. Ma in questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita”.

Il centrocampista tedesco non si è sbottonato in merito alle voci di mercato che circolano nelle ultime settimane, precisando come sia concentrato solo sull’Udinese. Dunque anche il diretto interessato non si è espresso sul suo futuro, continuando a lasciare un’alone di mistero su dove disputerà la stagione 2023/2024.

Le dichiarazioni di Samardzic lasciano presagire ad un’altra stagione con la maglia dell’Udinese per maturare ulteriormente, ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’accelerata a sorpresa di qualche club per il tedesco. Staremo a vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane.