Rivelazione in diretta: “Non lascia Napoli”, annuncio a sorpresa

La dirigenza ha ormai deciso il futuro del calciatore, che non si muoverà da Napoli: c’è anche l’annuncio a sorpresa

La prossima stagione del Napoli sarà importantissima. Lo scudetto appena conquistato mette gli azzurri su un gradino più alto rispetto alle altre squadre. Se da un lato è una posizione di vantaggio, dall’altro potrebbe rivelarsi un aspetto negativo. Tutti cercheranno di far cadere il Napoli dal piedistallo, ragion per cui confermare il dominio nel campionato italiano sarà ancora più difficile per gli azzurri.

Per questo motivo il mercato sarà complesso. Le scelte da fare sono diverse, a partire dal difensore che prenderà il posto di Kim, trasferitosi al Bayern Monaco. Ci son0, tuttavia, anche una serie di calciatori il cui futuro sembra in bilico tra la permanenza a Napoli e l’addio. Su tutti Osimhen, Zielinski e Lozano, che non hanno ancora deciso se accettare l’offerta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis o se lasciare Napoli.

Oltre a loro, però, c’è anche un altro azzurro che potrebbe lasciare la squadra, ma a quanto pare la dirigenza partenopea sta valutando di trattenerlo ancora.

Napoli, il futuro di Zerbin: la società ha deciso

Tra i calciatori che il Napoli vorrebbe mantenere nella propria rosa c’è anche Alessio Zerbin. L’attaccante, classe 1999, l’anno scorso ha disputato 14 partite con la maglia azzurra, un bottino un po’ risicato che, fino a qualche giorno fa, lo proiettavano lontano da Napoli in cerca di minutaggio.

Tra le squadre interessate a lui c’è il Frosinone, compagine con la quale Zerbin ha già giocato nella stagione 2021/2022. Quell’anno disputò 32 partite, siglando 9 gol e 3 assist in Serie B. Il direttore dell’area tecnica del Frosinone, però, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, rivelando le intenzioni del Napoli.

“Il procuratore di Zerbin mi ha detto che Alessio non si muove da un grande club come il Napoli. Ha dimostrato di poter vestire quella maglia”, ha dichiarato Guido Angelozzi. Intenzioni chiare, dunque, quelle della dirigenza azzurra che vuole blindare l’attaccante classe 1999.

Rudi Garcia lo ha inserito nei 26 convocati dei due ritiri azzurri, per cui c’è la chiara volontà di inserirlo nel progetto. Lo scarso minutaggio dell’anno passato potrebbe quindi aumentare facendo diventare, perché no, Zerbin un uomo fondamentale per la prossima stagione azzurra. Occhio quindi al futuro di Zerbin che, in quanto attaccante molto duttile, potrebbe dare una grossa mano alla squadra. L’inizio del campionato si avvicina e le decisioni societarie diventano sempre più importanti.