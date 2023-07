Rinnovo Osimhen, l’ultim’ora da Dimaro cambia tutto: c’entra il suo agente

La dirigenza del Napoli continua a lavorare assiduamente per il rinnovo di Victor Osimhen. Proprio in questi istanti sono arrivati degli aggiornamenti importanti sulla trattativa.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta lavorando da diverse settimane con l’agente di Osimhen per il rinnovo del nigeriano. Nella scorsa stagione l’attaccante è stato fondamentale per la conquista del terzo scudetto del Napoli, e la società non vuole privarsene.

Proprio per questo la società è al lavoro per prolungare il contratto del nigeriano. Poco fa sono arrivate delle novità su questa importante trattativa.

Cresce la fiducia sul rinnovo di Osimhen: la possibile data per la chiusura

La dirigenza del Napoli continua a lavorare assiduamente per raggiungere l’intesa con l’agente di Osimhen per il rinnovo del contratto. Roberto Calenda – agente dell’attaccante nigeriano – in questi giorni è stato nel ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida per parlare con De Laurentiis.

Attualmente il contratto di Victor Osimhen è in scadenza nel 2025, e la società vorrebbe tutelarsi prolungando il contratto del nigeriano. Come riportato da Gianluca Di Marzio, in questa settimana ci sarebbero stati dei passi in avanti nella trattativa per il rinnovo di Osimhen tra le parti. Al momento non c’è ancora l’accordo, ma la trattativa è ad un buon punto.

I contatti proseguiranno nelle prossime settimane, ma c’è fiducia per chiudere l’accordo entro la fine del ritiro di Castel di Sangro. Anche Rudi Garcia sta spingendo per far si che Osimhen resti al Napoli, e dunque evitare una cessione in questa sessione di mercato. Dunque aumenta la percentuale del rinnovo di Osimhen con il Napoli, con il nigeriano che vedrà aumentare anche il proprio ingaggio oltre alla data di scadenza del contratto.