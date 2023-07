Lasciano la squadra: c’è il comunicato ufficiale del Napoli!

Il ritiro pre stagionale di Dimaro volge ormai verso il termine e cresce la curiosità dei tifosi per capire quali saranno i movimenti di mercato del Napoli, che intanto lancia un comunicato ufficiale dalla Val di Sole.

Continuano i lavori in Val di Sole, nella località di Dimaro, per la squadra di Rudi Garcia, che nelle prossime ore sarà presentata ai tifosi nella consueta serata con lo speaker del Diego Armando Maradona, Daniele ‘Decibel’ Bellini. Il tutto, in attesa di capire quali saranno i colpi su cui il Napoli deciderà di affondare in questa finestra estiva di calciomercato. L’unico sussulto è legato all’uscita di Kim Min Jae, che nei giorni scorsi è stato ufficializzato come nuovo difensore del Bayern Monaco, oltre che al non riscatto di Tanguy Ndombele.

I tifosi azzurri sono in trepidante attesa per vedere chi sarà il sostituto del sud coreano e non solo: tante altre sono le zone del campo che necessitano degli interventi: è il caso del terzino destro, con Davide Marco Faraoni vicino a essere il nuovo vice Di Lorenzo (con Zanoli che, a sua volta, partirebbe per il prestito al Genoa, ndr). Senza dimenticare che qualcosa servirà anche a centrocampo al posto di Tanguy Ndombele, che invece ha fatto ritorno al Tottenham dopo il periodo in prestito all’ombra del Vesuvio. Insomma, questa primissima parte di pre-campionato è servita anzitutto per testare i più giovani: proprio a tal riguardo, arriva una notizia dell’ultim’ora.

Ben undici calciatori lasciano il ritiro di Dimaro: c’è l’annuncio

In particolare, sono undici i calciatori che in queste ore hanno lasciato il ritiro di Dimaro, anticipando di qualche giorno la partenza della prima squadra.

“Hanno lasciato la sede del ritiro di Dimaro: Turi, Marchisano, D’Avino, Iaccarino, Vergara, Spavone, Russo, Ambrosino, Cioffi, Marranzino e D’Agostino”, si legge nel comunicato diffuso nelle scorse ore dalla società partenopea. Per alcuni di loro, come Ambrosino, ci sarà un’esperienza in prestito: in queste ore, per esempio, si è sbloccata la trattativa per l’affare a titolo temporaneo tra Napoli e Catanzaro per la cessione proprio di Ambrosino, che sarà protagonista di un nuovo prestito in cadetteria.

Come si è avuto modo di vedere questa mattina nell’allenamento a Dimaro, sono soltanto il difensore Nosa Obaretin e il centrocampista Coli Saco. I due resteranno insieme alla prima squadra per sopperire (almeno numericamente, ndr) alle assenze dei due partenti Kim Min Jae e Ndombele, in attesa che sia il mercato a regalare i rinforzi invocati da allenatore e tifosi.