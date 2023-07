Inserimento Napoli: rischio beffa per la Roma

Il Napoli ha messo nel mirino un giocatore seguito anche dalla Roma. De Laurentiis prepara il sorpasso ai danni dei giallorossi

Il rinnovo di Victor Osimhen ed un adeguato sostituto di Kim Min-jae, subito. Poi, una volta sistemate entrambe le pratiche, il Napoli si metterà a caccia di qualche centrocampista di qualità da regalare a Rudi Garcia. Il casting, intanto, è partito: il tecnico, in particolare, ha spiegato alla dirigenza di volere elementi dinamici, giovani, in grado di ricoprire più ruoli e di giocare sia nel consueto 4-3-3 che nel 4-2-3-1 in cantiere. Gli azzurri in campo, nelle intenzioni del francese, dovranno essere imprevedibili e spesso, a partita in corso, si cambierà modulo.

Da qui la richiesta di poter ricevere calciatori duttili: uno di quelli maggiormente graditi all’ex Marsiglia risponde al nome di Lazar Samardzic, reduce dall’ottima stagione vissuta con indosso la maglia dell’Udinese. Il classe 2002, autore di 5 gol e 4 assist nelle 37 apparizioni in campionato, ha giocato spesso come mezzala nel 3-5-2 bianconero ma in qualche occasione è stato schierato anche nella posizione di seconda punta e di trequartista alle spalle di una punta. Il tutto, dimostrando di possedere notevoli doti balistiche e di avere ancora ampi margini di crescita.

I friulani lo ritengono importante tuttavia, come spiegato dal direttore sportivo Federico Balzaretti, sono disposti a sedersi al tavolo delle trattative. Il prezzo si aggira intorno ai 20 milioni ma, nell’occasione, i Campioni d’Italia dovranno guardarsi dalla concorrenza dell’Inter e della Juventus. Al presidente Aurelio De Laurentiis piace poi Samuele Ricci, cresciuto in maniera esponenziale al Torino sotto la gestione di Ivan Juric. Il Toro, però, lo farà partire soltanto in presenza di una proposta da almeno 25 milioni. Complicazioni che hanno spinto i partenopei a sondare un’altra pista e a lanciare il guanto di sfida alla Roma.

Napoli, l’inserimento inguaia la Roma

Il Napoli, infatti, ha iniziato a sondare il terreno per Renato Sanches, finito ai margini del Paris Saint-Germain. Il portoghese nell’ultima edizione della Ligue 1 ha totalizzato 23 apparizioni di cui appena 6 da titolare (per complessivi 706 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco) mentre in Champions è stato schierato in sole tre occasioni. Numeri deludenti che hanno spinto il PSG, con il placet del neo tecnico Luis Enrique, ad inserirlo nella lista dei sacrificabili.

I giallorossi sono stati i primi ad attivarsi ma finora l’offerta comprendente il prestito ed il diritto di riscatto è stata rispedita al mittente. Le interlocuzioni proseguiranno di certo, tuttavia l’inserimento lampo del Napoli complica i piani del direttore generale Tiago Pinto, che ora rischia di subire il sorpasso da parte di De Laurentiis.