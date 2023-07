Il Napoli si defila: è corsa a due tra Juventus e Cagliari

Il Napoli abbandona la pista per il giovane talento italiano: lo scontro di mercato riguarda ormai solo Juventus e Cagliari.

Il Napoli è sempre stato coerente nel corso degli anni: la società ha quasi sempre investito su giovani talenti (spesso semisconosciuti) pagati poco e poi rivenduti a cifre nettamente più alte anni dopo. L’ultimo esempio in ordine cronologico è proprio quello di Kim Min-jae, pagato solo 20 milioni circa un anno fa e ceduto a 50 al Bayern Monaco in questa sessione di mercato.

Anche il nuovo arrivato Mauro Meluso vorrà continuare a seguire questa linea tracciata dal presidente Aurelio De Laurentiis: l’obiettivo è non spendere cifre enormi per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Proprio per questo motivo, la squadra mercato partenopea è alla continua ricerca di talenti pronti a sbocciare.

Niente Napoli per Prati

Uno degli obiettivi della dirigenza azzurra è quello di aggiustare il centrocampo dopo l’addio di Tanguy Ndombele, che è tornato a Londra, sponda Tottenham, dopo la fine del prestito annuale, e la possibile cessione di Diego Demme. Tra i vari profili seguiti per il centrocampo c’era anche il nome del giovane Matteo Prati, classe 2003 della Spal.

Il centrocampista italiano, che si è messo in mostra al Mondiale Under 20 segnando anche una rete nella gara d’esordio contro il Brasile, era entrato in orbita Napoli che voleva acquistarlo per poi girarlo in prestito al Bari.

L’operazione però sembra essersi definitivamente arenata: Prati è ora conteso tra Cagliari e Juventus, come conferma anche l’edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli si è così defilato da questa corsa e ha deciso di puntare su altri profili.