I ragazzi della Primavera lasciano Dimaro: solo due azzurrini restano in ritiro

I ragazzi della Primavera salutano il ritiro di Dimaro-Folgarida: solo due azzurrini restano in Trentino agli ordini di Garcia.

Il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli procede senza intoppi e si avvia alla sua conclusione. Oggi la squadra è scesa in campo per il consueto allenamento mattutino, dopo il pomeriggio di riposo concesso ieri da Rudi Garcia.

Il nuovo tecnico azzurro può finalmente contare su tutta la rosa a disposizione in questi ultimi giorni in Val di Sole, visto l’arrivo dei vari big che hanno avuto qualche giorno di riposo in più, in seguito agli impegni con le nazionali di giugno.

I ragazzi della Primavera tornano a Napoli: restano solo due azzurrini a Dimaro

Con l’arrivo di tutti i giocatori della prima squadra, molti ragazzi della Primavera, che hanno preso parte al ritiro e disputato la prima amichevole con l’Anaune Val di Non, hanno già lasciato Dimaro per fare ritorno a Napoli.

L’abbondanza di giocatori rendeva inutile la presenza di tutti i giovani azzurri e per questo Garcia ha deciso di farli tornare prima a casa. Gli azzurrini avranno altri giorni di riposo prima di iniziare la preparazione con la Primavera. Due ragazzi però non hanno salutato il Trentino e sono rimasti in ritiro: si tratta del difensore Nosa Obaretin e il centrocampista Coli Saco. I due restano a Dimaro per sopperire alle assenze di Kim e Ndombele, in attesa di nuovi arrivi dal mercato.