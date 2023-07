È la fidanzata di un obiettivo del Napoli e ha un corpo mozzafiato: i tifosi azzurri già sognano

La fidanzata dell’obiettivo del Napoli fa sognare i tifosi: il corpo è mozzafiato, le sue curve conquistano tutti

Riflette il Napoli, in vista delle prossime operazioni di mercato. Ceduto Kim Min-jae al Bayern Monaco, il club ha cominciato a muoversi al fine di trovare il sostituto più adeguato dell’ex Fenerbahce da regalare a Rudi Garcia. La scelta è ricaduta su Max Kilman ma le pretese economiche del Wolverhampton (41 milioni) hanno fatto finire la trattativa su un binario morto. Ora nel mirino c’è Kevin Danso, valutato dal Lens intorno ai 22 milioni. Una volta chiusa la pratica, si procederà poi all’acquisto di un giovane in rampa di lancio noto pure per l’avvenenza della sua fidanzata.

Parliamo di Lazar Samardzic, divenuto una colonna portante dell’Udinese nella scorsa stagione. L’ex Lipsia, in particolare, ha messo a referto 5 gol e 4 assist in 37 apparizioni complessive dimostrando di essere un elemento quanto mai polivalente. Impiegato spesso nella posizione di mezzala nel 3-5-2 bianconero, il classe 2002 ha avuto modo di disimpegnarsi anche nelle posizioni di seconda punta e trequartista alle spalle dell’unico attaccante. Una duttilità molto apprezzata dal tecnico francese, alla ricerca di rinforzi in grado di giocare sia nell’attuale 4-3-3 che nel 4-2-3-1 in fase di allestimento.

I friulani lo ritengono importante ma non imprescindibile: ecco perché, come dichiarato dal neo direttore sportivo Federico Balzaretti, valuteranno ogni proposta in arrivo. Il prezzo, nel frattempo, è stato esposto in vetrina: per acquistare Samardzic serviranno almeno 20 milioni. Cifra, questa, che i Campioni d’Italia puntano ad abbassare inserendo nell’operazione qualche prodotto della cantera partenopea. In caso di fumata bianca, il 21enne sbarcherà in città insieme alla sua compagna Sila Enisa.

Samardzic per il Napoli: la fidanzata Sila Enisa star sui social

I due si conoscono da tanto tempo, sin da quando Samardzic militava nel settore giovanile dell’Hertha Berlino, ma soltanto da poco hanno deciso di ufficializzare la loro relazione. Di lei si sa poco, nonostante i numerosi contenuti postati sui social network. Su Instagram, ad esempio, pubblica spesso foto relative a viaggi compiuti da sola o in compagnia del fidanzato. Immagini sempre molto apprezzate dai follower.

Il Napoli, come detto, lo segue ma centrare l’obiettivo non si preannuncia facile. Samardzic, infatti, piace a diverse altre big della Serie A tra cui la Juventus e l’Inter. I bianconeri, sfumato il sogno di prendere Sergej Milinkovic-Savic, lo hanno messo mirino avviando i contatti con l’Udinese mentre Simone Inzaghi lo vuole per garantire maggiore imprevedibilità alla manovra nerazzurra. L’asta sta per scattare. L’Udinese, dal canto suo, si sfrega le mani.