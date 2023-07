È arrivato a podio al Mondiale in Qatar: costa sui 20 milioni, il Napoli ci pensa

Nuovo nome per la difesa del Napoli: il giocatore arrivato a podio nel Mondiale in Qatar può prendere il posto di Kim nella retroguardia azzurra.

Passano i giorni e l’attesa inizia quasi a diventare snervante tra i tifosi del Napoli: il club partenopeo non ha effettuato ancora nessun acquisto e qualcuno inizia a mugugnare. Bisogna dire però che la squadra azzurra ha vinto il campionato con un distacco enorme dalle inseguitrici e finora ha perso il solo Kim Min-jae.

Mentre le altre vedono partire tasselli importanti delle proprie rose, il Napoli resta compatto, mantenendo intatto il gruppo che ha riportato lo scudetto in città dopo trentatré anni dall’ultima volta. Nonostante ciò, i tifosi richiedono qualche accorgimento alla rosa, considerando che si è arrivati quasi a fine luglio e tra meno di un mese ricomincia la Serie A.

La situazione da risolvere il prima possibile riguarda quella del sostituto di Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco per 50 milioni di euro dopo un fantastico anno trascorso a Napoli. Il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e la squadra mercato, composta tra gli altri anche da Micheli e Mantovani, sono in costante lavoro per regalare un centrale di difesa pronto a prendere l’importante eredità lasciata dal sudcoreano.

Un croato per il Napoli, la nuova idea di mercato porta il nome di Sutalo

Nel corso di queste settimane sono stati davvero tanti (forse troppi) i difensori accostati al Napoli. Si è partiti dal giovane italiano Giorgio Scalvini dell’Atalanta, per passare a Kevin Danso del Lens, fino ad arrivare ai vari Max Kilman del Wolverhampton, Robin Le Normand della Real Sociedad e il giapponese Ko Itakura del Borussia Monchengladbach.

Il nome che sembrava in pole nelle ultime settimane era quello di Kilman, difensore inglese di origine ucraine classe ’96. Il Wolverhampton però continua a sparare alto chiedendo sempre 40 milioni di euro per cedere il suo difensore. Per questo il Napoli si è defilato e sta virando su un altro profilo: si tratta del croato Josip Sutalo.

A riportare di questo interessamento è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di un dialogo aperto tra Napoli e Dinamo Zagabria. Il costo del centrale croato è decisamente inferiore rispetto ai 40 milioni di Kilman: la Dinamo potrebbe cedere Sutalo per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Nel corso dell’ultimo anno, il difensore classe 2000 si è tolto anche la soddisfazione di giocare un match dei Mondiali: il CT Zlatko Dalic lo ha schierato titolare nella finale terzo/quarto posto contro il Marocco, vinta proprio dalla Croazia per 2-1.

Un nome nuovo per il Napoli che sta sondando diversi profili prima di tentare l’affondo decisivo per quello che sarà il nuovo compagno di reparto di Amir Rrahmani.