Cattive notizie per il Napoli, super richiesta di 35 milioni: l’affare si complica

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per mettere a disposizione di Garcia un rosa ancor più competitiva. Intanto per un obiettivo aumentano le pretendenti.

Il mercato del Napoli ad oggi fatica a decollare, anche perché la dirigenza sta faticando a piazzare i vari esuberi della rosa. Ad oggi i partenopei hanno ceduto solamente Kim al Bayern Monaco, ma nelle prossime settimane dovrebbero essere ceduti svariati giocatori.

Intanto il Napoli continua a monitorare i suoi obiettivi di mercato, e per uno di loro le pretendenti aumentano sempre di più.

Il Napoli osserva Beto, ma la concorrenza aumenta

Già dalla scorsa estate la dirigenza del Napoli ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Udinese Beto. Il centravanti portoghese potrebbe sostituire Osimhen in caso di cessione, o esserne una valida alternativa in caso di permanenza del nigeriano. L’Interesse per Beto però aumenta ogni giorno sempre di più, con svariati club che hanno messo gli occhi sul portoghese.

Come riporta TuttiUdinese, oltre al Napoli e alla Juventus su Beto ci sarebbe stato l’inserimento di due club di Premier League, ovvero il Fulham e il Tottenham. Proprio gli Spurs potrebbero essere il club in leggero vantaggio, visto l’affare che ha portato Udogie proprio dall’Udinese in Inghilterra. Inoltre sappiamo come i club inglesi non abbiano alcun tipo di problema a soddisfare le richieste economiche per un giocatore, e dunque la trattativa sarebbe tutta in discesa per loro.

Oltre all’interesse di questi club però c’è un’altra novità riguardante Beto. Difatti come riportato da Sky Sport, la clausola rescissoria imposta dall’Udinese per la cessione del portoghese pari a 35 milioni di euro è scaduta. Il club friulano però continua a chiedere la stessa cifra per lasciar partire Beto, e dunque a meno di sorprese chi vorrà acquistare il portoghese dovrà accontentare le richieste dell’Udinese.