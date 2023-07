Addio Lozano? Il Napoli ha già individuato il sostituto: vuole la cessione, c’è l’apertura del club

Il Napoli avrebbe già individuato l’eventuale sostituto di Hirving Lozano in caso di partenza: il giocatore vuole cambiare squadra.

Ancora zero acquisti per il Napoli (se non si considera il ritorno di Pierluigi Gollini), ma la squadra mercato partenopea è al lavoro notte e giorno per regalare a mister Rudi Garcia nuovi giocatori importanti per affrontare la prima stagione da Campioni d’Italia.

L’obiettivo primario è trovare il post Kim, ma il nuovo difensore centrale non è l’unico pensiero che frulla nella testa del direttore sportivo Mauro Meluso. Infatti, si pensa anche a un eventuale sostituto di Hirving Lozano in caso di addio del messicano.

Sostituto Lozano, non tramonta la pista Bernardeschi

Il futuro dell’attaccante messicano è ancora incerto, ma con il passare del tempo diminuiscono le possibilità di vederlo ancora a Napoli. Il suo contratto è in scadenza tra un anno e non c’è stato nessun incontro tra società e i suoi agenti per discutere del rinnovo. Senza rinnovo sarà cessione già in questa sessione di mercato. Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni si è vociferato di un interessamento degli azzurri per Federico Bernardeschi.

L’ex Juventus vuole lasciare il Toronto e tornare in Italia. Dopo un solo anno in America, Bernardeschi avrebbe deciso di rifiutare ai tanti milioni offerti dal club canadese per giocare nuovamente in Serie A. Su di lui c’è forte l’interesse del Bologna, ma anche il Napoli ci sta facendo più di un pensiero.

Come riportano le colonne dell’edizione odierna de Il Mattino, l’attaccante 29enne avrebbe scelto Napoli e ci sarebbe stata anche l’apertura del Toronto a una cessione in prestito. L’operazione però non entrerà nel vivo fino alla cessione di Lozano, che interessa molto al Los Angeles FC.