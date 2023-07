Tutto fatto per la cessione, sarà addio al Napoli: in arrivo le firme!

Fatta per la cessione di un azzurro, il direttore sportivo Maurizio Meluso, ha chiuso la sua prima operazione al timone del Napoli.

Si tratta di Giuseppe Ambrosino, stellina partenopea, lo scorso anno in prestito tra Como e Cittadella, una prima annata tra i professionisti in cui ha messo a referto 2 reti e due assist in 19 gare.

La nuova esperienza

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, per il classe 2003, ci sarà una nuova esperienza in cadetteria.

Il Catanzaro, neo promosso in Serie B, si aggiudicherà con la formula del prestito secco l’attaccante del Napoli.