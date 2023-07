Spalletti fa dietrofront e sorprende tutti: “Potrebbe tornare a gennaio”

Luciano Spalletti può ritornare ad allenare già nei prossimi mesi: questa è la notizia lanciata nelle scorse ore e confermata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il suo momento, da Campione d’Italia, sembra non essere dei più tranquilli: Luciano Spalletti ha voglia di tornare ad allenare. A svelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui l’ex Napoli vuole quanto prima ritornare, nonostante la sua decisione di lasciare la squadra con cui stesso ha vinto lo scorso campionato.

Il tecnico di Certaldo sembra avvertire la nostalgia del lavoro quotidiano: un’inquietudine che Spalletti sta provando in queste prime settimane da tecnico ‘disoccupato’ e che la Rosea ha cercato di spiegare quest’oggi.

La ricostruzione

A parlarne è il giornalista della Gazzetta dello Sport Giancarlo Dotto, che sulle pagine del quotidiano svela quello che è il pensiero dell’ex Napoli Luciano Spalletti.

“Se glielo chiedi, nega: ‘Nessuno mi ha mai cercato’. (…) La realtà è un’altra: lo cercano in tanti. Gli arabi lo vorrebbero subito, ma non solo. Ci sono stati sondaggi da club italiani ed esteri. Volete farlo inca**are di brutto? Allora parlategli dell’anno sabbatico. Mai detta ‘sta roba del ‘sabbatico'”.

Lo stesso giornalista, inoltre, ha spiegato come non sarebbe sorpreso “di rivederlo in panchina già a gennaio”.