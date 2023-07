Sorpresa Spalletti, decisione incredibile sul futuro: dietrofront e ritorno a gennaio

Tiene banco la questione relativa al futuro di Luciano Spalletti, che si ritrova da Campione d’Italia in carica senza panchina, in seguito al suo addio al Napoli dopo due anni. L’indiscrezione lascia tutti di stucco.

Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti dopo il suo addio al Napoli, con tanto di terzo Scudetto? I tifosi partenopei non si chiedono altro, dopo la decisione a sorpresa di lasciare gli azzurri in seguito alla conquista del campionato. Al momento, il tecnico di Certaldo attende novità, malgrado l’intenzione di voler staccare la spina e fare un riordino delle idee.

Periodo di pausa su cui si sarebbe già una sorta di dietrofront: già nelle scorse ore, si è parlato di un possibile ritorno a stretto giro dell’ex partenopeo in panchina, con le sirene dall’Arabia Saudita e dalla Premier League che incombono su di lui. E c’è addirittura chi si spinge per un possibile e clamoroso suo approdo alla Juventus: in molti, infatti, pensano che il nuovo dirigente bianconero Cristiano Giuntoli (che ha lavorato, per l’appunto, con Spalletti in azzurro, ndr) possa spingere per un arrivo di Spalletti a Torino. Per adesso, però, non ci sono novità concrete, se non un’inquietudine che sembra palesarsi proprio in queste settimane, dettata dalla lontananza dal suo lavoro.

“Inquietudine Spalletti”: le parole sorprendono tutti

A fare il punto della situazione è il giornalista Gianluca Dotto de La Gazzetta dello Sport, profilando quelli che possono essere i possibili scenari per Luciano Spalletti e spiegando quello che è il suo attuale punto di vista.

Dotto conferma l’interesse da parte dell’Al Ahli (ipotesi che non scalda il tecnico) e dei club inglesi e italiani, che avrebbero portato avanti dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità del suo ingaggio. Secondo la ricostruzione del giornalista, però, Spalletti nega ogni contatto, ribadendo di non aver mai parlato comunque di anno sabbatico. “Non sarei affatto sorpreso di rivederlo in panchina già a gennaio”, ha confidato Dotto nell’articolo in questione, marcando quella che è la nostalgia che in queste settimane il tecnico starebbe già avvertendo.

Un pensiero che potrebbe regalare, dunque, risvolti a sorpresa per il suo futuro: com’è logico che sia, il suo nome resta sulla scrivania dei vari top club, che potrebbero fiondarsi proprio su di lui nel caso in cui si decidesse di cambiare guida tecnica a campionato già in corso. La speranza dei tifosi del Napoli, ovviamente, è di vederlo lontano dalla Serie A.