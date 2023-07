Sorpresa per i tifosi: grande evento a Dimaro, presenti tre artisti napoletani!

Grande sorpresa per i tifosi del Napoli presenti nel ritiro di Dimaro: tutti i dettagli dell’evento organizzato dalla società, in collaborazione con Union Gas e Luce, Official Partner del Club.

Va avanti la preparazione in casa Napoli in quel di Dimaro: la Val di Sole ha ospitato ieri la prima amichevole stagione contro la rappresentativa locale dell’Anaune Val di Non: 6-1 il risultato in favore degli azzurri, che hanno schierato perlopiù i giovani che hanno cercato di mettersi in mostra agli occhi di Rudi Garcia in questi primi giorni di ritiro.

Da adesso, però, con l’arrivo del gruppo nazionali, si inizia a fare sul serio ed è attesa per il match amichevole contro la SPAL: la speranza dei tifosi è quella di rivedere in campo i vari Kvaratskhelia e Osimhen, che con il loro arrivo hanno infiammato Dimaro. Ma le sorprese per i supporters partenopei non sono finite qui.

Tutti i dettagli dell’evento di questa sera

Questa sera, 21 luglio, ci sarà una grande sorpresa per i tifosi presenti in ritiro per sostenere il Napoli: la società azzurra, in collaborazione con il partner Union Gas e Luce, ha organizzato una serata evento.

Nel dettaglio, saranno tre gli artisti del panorama pop partenopeo che animeranno la serata, con le loro voci straordinarie e performance coinvolgenti: MV Killa, Gabriele Esposito e Yung Snap. La serata vedrà anche la partecipazione dello speaker dello Stadio Diego Armando Maradona, Daniele ‘Decibel’ Bellini, che sarà protagonista anche della presentazione della squadra che avrà luogo invece domani, sabato 22 luglio.

Un evento che farà vibrare il pubblico e renderà l’atmosfera della serata indimenticabile per i numerosi tifosi azzurri, accorsi in massa per sostenere la propria squadra del cuore in questi giorni. In particolare, la scelta di tre artisti così seguiti nel panorama attuale della musica partenopea, rappresenta un chiaro segnale dell’impegno di Union Gas e Luce nell’incoraggiare i giovani talenti, oltre che a valorizzare il territorio.