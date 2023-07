Rudi Garcia, il retroscena che pochi sapevano: a svelarlo è un simbolo del calcio italiano

Il Napoli è al lavoro in ritiro a Dimaro con Rudi Garcia che sta pian piano conoscendo i giocatori azzurri reduci dalla vittoria dello scudetto. Nel frattempo, poi, è spuntato anche un retroscena che lo riguarda: a riferirlo è stato un simbolo del calcio italiano

Il Napoli lavora al seguito del suo nuovo allenatore, Rudi Garcia, in vista della stagione 2023/24 che lo vedrà giocare da campione in carica della Serie A. Gli impegni saranno tanti e sia il tecnico sia la società lo sanno molto bene. Per questo motivo si lavora anche sul mercato concentrandosi sui profili che più potrebbero fare al caso del progetto. In ogni caso, a stupire, è stato un aneddoto raccontato proprio sul nuovo tecnico azzurro.

Rudi Garcia non è nuovo in Italia. È, infatti, già stato allenatore della Roma dal 2013 al 2016 quindi conosce molto bene il campionato italiano di massima serie. Certo, tante cose sono cambiate e si sono evolute come nel mondo del calcio in generale, ma la mentalità italiana è cosa nota per lui.

A tal proposito, proprio chi ha avuto modo di lavorare con lui in passato, nella sua esperienza in giallorosso, ha raccontato un aneddoto parecchio divertente che lo riguarda. Le parole di Daniele De Rossi, infatti, faranno sorridere perché fino a poco tempo fa nessuno era a conoscenza di quanto accaduto con Garcia in passato.

Il Napoli si prepara alla nuova stagione con Garcia: l’aneddoto di De Rossi che lo riguarda

Daniele De Rossi, ripensando al passato, ha raccontato di quando Rudi Garcia è diventato l’allenatore della Roma nel 2013. Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, quando il campione del mondo azzurro era in ritiro a Coverciano è arrivata la notizia a sorpresa dell’arrivo del francese alla guida dei giallorossi. Una notizia che ha generato un siparietto tutto da ridere.

“Vado a cercare qualcosa su internet – ha raccontato De Rossi la sua reazione una volta saputo che Garcia sarebbe stato il suo tecnico alla Roma – e scopro il video di uno con la chitarra che canta ‘Porompompero’. Mi volto verso Andrea Pirlo e gli dico: ‘Guarda chi abbiamo preso…’ titubante”. Ma ha successivamente aggiunto, col senno di poi: “Ringrazio Dio che abbiamo preso ‘Porompompero’. Con uno come lui si può vincere“. Lo sperano davvero i tifosi del Napoli che, dopo lo scudetto dello scorso anno, sognano il bis, magari per cantare con Garcia il coro porompompero.