Osimhen ‘condiziona’ il mercato: l’effetto domino stravolge il futuro di due azzurri

È sempre più vicino il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli: va avanti la trattativa con il suo agente Roberto Calenda per arrivare alla fumata bianca definitiva. Il suo rinnovo, però, può portare a due sacrifici importanti.

L’arrivo di Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, a Dimaro conferma come il Napoli stia facendo di tutto per rinnovare il contratto al suo numero nove. E le ultime notizie a tal riguardo sembrano sbilanciarsi verso il lieto fine, con le parti che avrebbero deciso di continuare insieme.

In attesa di saperne di più sulle trattative per li prolungamento del rinnovo del nigeriano, in casa Napoli si fa il punto della situazione per capire come muoversi di conseguenza. In particolare, si studia una soluzione per evitare di far lievitare in maniera eccessiva il monte ingaggi, la cui politica si è inasprita negli ultimi anni. Nel caso in cui l’ex Lille, infatti, dovesse rinnovare il suo contratto (si parla di cifre sui 6-7 milioni di euro annui, ndr), è possibile che la società possa decidere di sacrificare due pezzi importanti della rosa a disposizione di mister Rudi Garcia.

Lozano e Zielinski sempre più in bilico: la situazione

Ed ecco che tornano nuovamente d’attualità le questioni legate al futuro di Hirving Lozano e Piotr Zielinski, entrambi con un contratto in scadenza nel 2024.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i loro addii potrebbero permettere di non far alzare eccessivamente la soglia di spesa per gli ingaggi, attualmente fissata a settanta milioni di euro. Situazione che, difatti, complicherebbe le trattative per il rinnovo dei due azzurri, con i quali si cerca di far abbassare le pretese in vista di un nuovo possibile contratto, visto che al momento sono tra i più pagati in rosa. Un effetto domino, quello scatenato dal prolungamento di Victor Osimhen, che rischia di compromettere la permanenza a Napoli sia di Lozano che di Zielinski.