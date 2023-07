Giorno 7 del ritiro a Dimaro, partitella tra i big: la pioggia fa saltare un’iniziativa per i tifosi!

Continua la preparazione a Dimaro del Napoli, che è arrivato al giorno numero sette del ritiro in Val di Sole. Ritmi alti e ritorno in partitella del ‘gruppo nazionali’.

Dopo l’amichevole di ieri contro la rappresentativa locale dell’Anaune Val di Non, il Napoli si è allenato questa mattina alla presenza dei suoi tifosi, accorsi in massa allo stadio nonostante la pioggia battente.

Si fa sul serio ora per il gruppo dei nazionali, che si è aggregato al ritiro soltanto in un secondo momento. Grande attività intensa e partitella spettacolare che ha deliziato gli occhi del pubblico presente. Non mancano, però, gli imprevisti legati alla pioggia.

La pioggia fa saltare la sessione di autografi

La pioggia copiosa che si sta battendo da questa mattina a Dimaro, ha fatto saltare la sessione post-allenamento di autografi, evento tanto atteso dai tifosi che hanno invaso d’azzurro la Val di Sole.

Un imprevisto che non frena però la passione dei sostenitori partenopei, che hanno incitato la squadra per tutto il tempo nel corso dell’allenamento di questa mattina.