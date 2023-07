De Laurentiis fiuta il colpaccio a Madrid, rinforzo scudetto per il Napoli

Aurelio De Laurentiis vuole regalare un grande acquisto al nuovo tecnico Rudi Garcia: Il Napoli tenta il colpaccio da Madrid

Sono giorni caldi in casa Napoli: con l’arrivo nel ritiro di Dimaro di tutti i giocatori impegnati con le nazionali, ora la stagione 2023/2024 degli azzurri può finalmente cominciare. In Val di Sole è arrivato anche Victor Osimhen, al centro di tante voci di mercato dopo una stagione giocata ad altissimi livelli che si è conclusa con la vittoria del titolo di capocannoniere.

L’attaccante nigeriano è seguito da tempo dal Paris Saint-Germain, che però prima deve risolvere la questione Kylian Mbappé, voglioso di raggiungere il Real Madrid a un anno dalla scadenza del contratto. Il Napoli, da parte sua, vuole rinnovare il contratto (in scadenza il 30 giugno 2025) del suo bomber per trattenerlo almeno un altro anno, ma per farlo servirà incrementare notevolmente l’ingaggio.

I tifosi attendono con ansia anche il nome del nuovo difensore centrale che prenderà il posto di Kim Min-jae, ceduto al Bayern Monaco dopo un solo anno all’ombra del Vesuvio. Sono tanti i nomi accostati agli azzurri, tra cui Max Kilman del Wolverhampton, Robin Le Normand della Real Sociedad, il giapponese Ko Itakura del Borussia Monchengladbach, Kostantinos Mavropanos dello Stoccarda e Maxence Lacroix del Wolfsburg.

Dall’Atletico Madrid al Napoli, nuova idea di De Laurentiis

L’obiettivo principale del Napoli è proprio quella di regalare quanto prima un nuovo difensore a Rudi Garcia. Il neo direttore sportivo Mauro Meluso, insieme alla squadra mercato partenopea formata anche da Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, è al lavoro per chiudere in fretta l’acquisto, in modo da poter avere in rosa il sostituto di Kim già per il ritiro di Castel di Sangro che partirà venerdì 28 luglio.

L’ultima idea del presidente Aurelio De Laurentiis è particolarmente suggestiva. Il patron azzurro vorrebbe regalare a mister Garcia un giocatore dell’Atletico Madrid: si tratta del difensore spagnolo classe ’95 Mario Hermoso.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto nel 2024 e questo potrebbe facilitare e non poco l’affare: la valutazione del giocatore è infatti scesa sui 20 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe trattare ulteriormente per chiudere a una cifra inferiore. Un’ulteriore caratteristica che spingerebbe gli azzurri a un’offensiva è la duttilità di Hermoso: di piede mancino, il classe ’95 può giocare anche nel ruolo di terzino sinistro.

Sul giocatore, ex Real Madrid, c’è l’interesse di altre squadre europee, tra cui anche la Juventus di Max Allegri, che però sembra stia virando su altri profili. Nonostante il nome di Hermoso sia entrato in ottica Napoli, l’affare sembra complicato. Ma chissà che De Laurentiis non voglia regalare un colpaccio ai propri tifosi.