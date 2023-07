Calciomercato Napoli, l’indizio da Dimaro allontana l’azzurro? La situazione

Le news che giungono da Dimaro hanno acceso più di qualche lampadina nelle menti dei tifosi azzurri, con l’indizio che potrebbe allontanare il calciatore da Napoli.

Giorno di colloqui, oggi, in quel di Dimaro, con le alte cariche dirigenziali di casa Napoli alle prese con lunghi incontri con gli entourage di alcuni calciatori cardini della rosa. Nella Val Di Sole è infatti giunto Mario Giuffredi, procuratore di Di Lorenzo, Politano ed anche dell’obiettivo Faraoni, nonché Roberto Calenda, ai fini di risolvere il caso Osimhen. Agli agenti di Piotr Zielinski è invece toccato fungere da protagonisti della chiacchierata più lunga di giornata, con un piccolo indizio che ha invece fatto sussultare e non poco i tifosi azzurri.

Napoli, nessun incontro con gli agenti di Meret

Reduce da una delle migliori annate della propria carriera, Alex Meret è senz’altro uno dei punti cardine dello Scudetto vinto dal Napoli, abile a far ricredere molti scettici proprio in merito alle prestazioni del portiere friulano. Il contratto di quest’ultimo è però in scadenza nel 2024 e, benché numerosi agenti siano giunti in quel di Dimaro per trattare con la società rinnovi o cessioni, nessuna traccia vi è invece stata per l’entourage dell’estremo difensore.

A rivelarlo è Sky, con tale situazione che potrebbe essere frutto della già collaudata organizzazione portieri da parte del Napoli. Con il quasi ufficiale ingaggio di Caprile dal Bari ed il ritorno di Gollini in prestito con possibilità di prolungamento fino al 2028, Meret potrebbe infatti essere condannato ad una cessione al termine della stagione 23/24. Difficile però che l’ex Udinese vada via a parametro zero, con i tanto bramati colloqui di cui sopra che potrebbero avvenire in futuro. In gioco vi sarebbe dunque un ulteriore rinnovo per Meret, che permetterebbe al Napoli di guadagnarne sulla cessione.