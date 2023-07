Osimhen, scelta fatta sul rinnovo: c’è una clausola monstre

Osimhen è pronto a giurare ancora fedeltà al Napoli e per il rinnovo di contratto siamo davvero agli ultimi step

Un’operazione che per gli azzurri ha una portata gigantesca. Rinnovare il contratto del giocatore più forte, del numero nove, che grazie ai suoi gol ha messo lo scudetto partenopeo in ghiaccio praticamente a marzo e che, nonostante le insistenti voci di mercato, ha sempre speso parole al miele per la città di Napoli e per i suoi tifosi, è di vitale importanza. Il presidente era stato chiaro per quando riguarda il futuro del suo centravanti: Victor Osimhen non si sarebbe mosso da Napoli se non per un’offerta pari a 200 milioni di euro. Cifre da capogiro che fanno capire quanto sia elevato il valore del calciatore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rinnovo del contratto di Osimhen con gli azzurri si farà. Negli ultimi giorni la presenza del suo agente a Dimaro, Roberto Calenda, ha accelerato di molto il processo. È stato visto dialogare con Meluso e De Laurentiis e le posizioni tra le parti si sono avvicinate nettamente.

La clausola è necessaria

Roberto Calenda, durante i dialoghi con la dirigenza azzurra, secondo Sky Sport, avrebbe sottolineato la necessità di applicare al nuovo contratto del bomber nigeriano una clausola più congrua al valore del calciatore. La richiesta sarebbe intorno ai 120-140 milioni di euro. Questa iniziativa potrebbe mettere tutti d’accordo qualora ad Osimhen venisse proposto un aumento salariale congruo alle sue prestazioni e all’importanza di “uomo copertina” della squadra partenopea. La situazione resta comunque lenta. Non è un’operazione facile ma le parti si stanno man mano avvicinando.

Bisognerà scendere a questo compromesso nei prossimi giorni con ADL e la dirigenza che continueranno ad essere in continuo aggiornamento con il giocatore ed il suo agente. Nel frattempo l’attaccante è sereno e non vede l’ora di iniziare la nuova stagione con gli azzurri. Accolto come una super star non appena arrivato in ritiro a Dimaro, Osimhen lascia parlare il campo, al rinnovo ci pensa il suo agente.

Allontanare le offerte per il nigeriano

L’obiettivo del Napoli è quindi chiaro: blindare Osimhen almeno per un’altra stagione. Il contratto del centravanti scade il 30 giugno 2025, la dirigenza gli proporrà un prolungamento fino al 2026 e ad un aumento di stipendio che passerà 4,5 a 6,5 milioni di euro netti a stagione. Insomma c’è ancora una piccola distanza tra domanda e offerta, ma entrambe le parti vogliono che il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli si faccia assolutamente.