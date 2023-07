Napoli, segnale di mercato: è in arrivo a Dimaro!

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” Mario Giuffredi, agente di calcio, sarebbe in viaggio verso Dimaro per discutere con Aurelio De Laurentiis, la posizione di due azzurri e di un possibile nuovo acquisto.

Capitolo rinnovi: Politano e Di Lorenzo sul banco

Gli azzurri in questione sarebbero Matteo Politano, il quale ha espresso ai microfoni di Sky il desiderio di giocare di più, di fare più gol e di rinnovare il proprio contratto fino al 2025 con il club partenopeo; l’altro è il capitano Giovanni Di Lorenzo, pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2028 con un ingaggio superiore ai 3 milioni a cui si aggiungeranno bonus.

Capitolo acquisti: Faraoni nel mirino del Napoli

Oltre al mercato di contenimento, però, si discuterà in merito al possibile trasferimento di Davide Faraoni, in forze all’Hellas Verona, se Zanoli partirà in presto al Genoa. Secondo quanto riporta un tweet del giornalista Orazio Accomando di “Dazn”, l’affare con i veneti sembra essere in dirittura d’arrivo con l’esterno che sarebbe pronto a firmare fino al 2026: agli scaligeri 2 milioni più bonus.