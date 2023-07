Il Napoli rovina i piani di Giuntoli e prova a chiudere: Juve anticipata

Torna in auge un vecchio obiettivo del Napoli per il post Kim: occhio alla concorrenza della Juventus

Il Napoli, entrato ormai nel vivo del suo ritiro estivo a Dimaro, sta lavorando duramente sia sul piano fisico che su quello dei rinforzi della rosa in vista della prossima stagione.

L’addio di Giuntoli, e la firma del difensore coreano Kim Minjae, mettono la società in difficoltà in vista della prossima stagione. Confermarsi dopo l’annata straordinaria passata sarà difficilissimo, per cui la dirigenza azzurra deve sostituire al meglio i campioni che sono andati e andranno via, e convincere a rimanere quelli che ancora non l’hanno fatto. È il caso, ad esempio, di Victor Osimhen, ancora in bilico tra il prolungamento col Napoli e l’addio. De Laurentiis, tuttavia, ha dato un ultimatum ai calciatori ancora in dubbio, fissato a 31 luglio: questa la data entro la quale dovranno decidere se rimanere in maglia azzurra o salutare la città.

Perso ufficialmente Kim, la dirigenza lavora al suo sostituto. Un’indiscrezione delle ultime ore riguarda il ritorno in auge di un vecchio obiettivo per la difesa con De Laurentiis che potrebbe anche fare uno sgarro al neo juventino Giuntoli.

Napoli, post Kim: sfida alla Juve per Mavropanos

Trovare il sostituto di Kim è un compito molto difficile. Le prestazioni del coreano sono state di livello altissimo, al punto che ogni profilo sembra non adatto. Nelle ultime ore, però, è tornato fuori il nome di un vecchio obiettivo. Si tratta di Konstantinos Mavropanos, difensore greco dello Stoccarda.

Classe 1997, nell’ultima stagione allo Stoccarda ha disputato 34 partite segnando 3 reti ed un assist. Suo il gol nella gara di andata del doppio playout contro l’Amburgo, vinto dallo Stoccarda che ha evitato così la retrocessione. Con il contratto in scadenza nel 2025, la sua valutazione è la più bassa tra quelle relative ai nomi circolati per la difesa del Napoli. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra decisamente più alla portata rispetto ai 50 milioni di Normand ed ai 40 di Kilman.

Attenzione, tuttavia, alla concorrenza della Juventus. I bianconeri, infatti avrebbero messo Mavropanos nel mirino per sostituire Leonardo Bonucci, finito fuori rosa. Tra le concorrenti l’Inter e, come riportato dalla stampa tedesca, anche l’Eintracht Francoforte.

Occhio ai prossimi giorni, perché il Napoli è alla ricerca di un difensore e il greco potrebbe essere il giusto rinforzo, considerando anche l’eventuale sgarro all’ex azzurro Cristiano Giuntoli. Sostituire Kim non sarà per niente facile, ma Aurelio De Laurentiis ci ha ormai abituati a grandi colpi di mercato.