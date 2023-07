Il Napoli lo sta acquistando, il suo procuratore è arrivato a Dimaro

L’agente del calciatore è appena arrivato nel ritiro di Dimaro-Folgarida: possibili passi in avanti nella trattativa.

Si muove il calciomercato del Napoli: nei prossimi giorni sono previsti i primi acquisti azzurri, dopo aver chiuso l’affare per il ritorno di Pierluigi Gollini. I tifosi attendono con ansia l’arrivo del nuovo difensore centrale, vista la cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco.

Ma il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso non è al lavoro solo per l’acquisto del difensore. La squadra mercato partenopea vuole regalare a mister Rudi Garcia anche altri colpi in entrata. Tra i giocatori seguiti dal Napoli c’è anche Davide Faraoni, terzino dell’Hellas Verona vicino agli azzurri per prendere il ruolo di vice Di Lorenzo.

Giuffredi è arrivato a Dimaro

Faraoni è stato scelto dal Napoli per prendere il ruolo di vice Di Lorenzo. Nonostante le buone prestazioni con la maglia della Sampdoria negli ultimi sei mesi, il classe 2000 Alessandro Zanoli sarà girato di nuovo in prestito in Serie A, probabilmente al Genoa. Intanto, Mario Giuffredi, agente di Faraoni, è arrivato a Dimaro-Folgarida, nel ritiro del Napoli.

Il suo arrivo potrebbe accelerare le operazioni tra Napoli ed Hellas Verona, che sembrano aver trovato un accordo economico per il trasferimento. Inoltre, Giuffredi discuterà con De Laurentiis anche del futuro di Politano e del rinnovo di capitan Di Lorenzo, entrambi suoi assistiti.