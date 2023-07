Doppia cessione improvvisa per il Napoli: arrivano gli annunci ufficiali!

Continuano i movimenti di mercato in casa Napoli, dove si attendono i rinforzi per cercare di restare altamente competitivi anche in vista della prossima stagione. Intanto, arriva una cessione in attacco.

Superata la prima metà del ritiro di Dimaro, il Napoli quest’oggi affronterà la rappresentativa dell’Anaune Val di Non, avversario ormai consueto del primo impegno amichevole della stagione. Rudi Garcia avrà, in particolare, la possibilità di sperimentare nuove soluzioni tattiche e di vedere all’opera, in un agonismo di un match seppur non ufficiale, i tanti giovani che sono stati protagonisti in questi primi giorni di ritiro in Val di Sole.

Per coloro che sono arrivati a ritiro già iniziato, vale a dire il gruppo dei big nazionali, molto probabilmente ci sarà ancora da attendere, visto che difficilmente il tecnico francese si affiderà a loro, anche se la speranza dei tifosi che saranno presenti alla Ski.it Arena di Dimaro Folgarida è di vedere, seppur per qualche piccolo scampolo di partita, calciatori come Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e tanti altri big protagonisti della vittoria del terzo Scudetto. Stessi tifosi che, ovviamente, si aspettano segnali importanti sul fronte mercato: a tal riguardo, la società nerazzurra ha ufficializzato un doppio colpo in uscita.

Dicono addio al Napoli: i comunicati dei club

A dire addio al Napoli in queste ore così frenetiche di calciomercato sono Leonardo Candellone e Valerio Boffelli, ceduti rispettivamente a Juve Stabia e Cavese.

Ad annunciarlo sono stati i due club campani, che possono ufficialmente annunciare i propri colpi dopo trattative lunghe ed estenuanti. In particolare, Candellone arriva alla Juve Stabia, con il club gialloblù che ha comunicato di “di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive (…) a titolo definitivo, dell’attaccante”, sottoscrivendo con quest’ultimo un accordo fino al 30 giugno 2025. Contratto di un anno, invece, per l’estremo difensore Boffelli, che nei giorni scorsi era stato vicino all’Avellino: tuttavia, in fase di chiusura dell’affare tra le due parti sarebbero emerse delle improvvise complicazioni che hanno fatto saltare del tutto l’operazione.

Definito il loro futuro, è chiaro che i tifosi del Napoli a questo punto si aspettano anche dei segnali per quanto riguarda il mercato in entrata. Questione su cui il presidente Aurelio De Laurentiis, coadiuvato dal neo direttore sportivo Meluso e dal capo scouting Micheli, è al lavoro per regalare quanto prima una rosa di alto livello e profonda a mister Rudi Garcia, che quest’oggi avrà modo di vedere in prima persona il suo primo Napoli.