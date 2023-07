“Voglio più continuità”: l’azzurro lancia la stoccata a Garcia sul futuro

Garcia dovrà effettuare valutazioni importanti durante questi giorni di ritiro, per decidere il futuro di alcuni componenti della rosa

La fascia destra della scorsa stagione, formata dal continuo alternarsi di Politano e Lozano, non ha dato le giuste sicurezze dal punto di vista realizzativo: solo 6 gol in due, tre a testa. Per questo motivo, nelle ultime settimane, sono insistenti le voci che vorrebbero almeno uno dei due lasciare il Napoli.

Politano richiede più spazio: le dichiarazioni in diretta

Intercettato ai microfoni di Sky Sports, Politano ha delineato gli obiettivi personali per la prossima stagione, di seguito quanto dichiarato:

“Voglio avere più continuità rispetto all’anno scorso, giocare più partite e fare molti più gol”.

Futuro Politano, l’esterno azzurro preoccupa i tifosi del Napoli

Tuttavia, non è detto che gli obiettivi sopracitati li raggiunga con la maglia del Napoli. Nelle scorse settimane si era parlato tanto della Lazio di Maurizio Sarri, ma non solo. Dunque, lo stesso Politano ha parlato del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ho già detto al mio procuratore: sarà lui a parlare con la società, poi vedremo se la penseremo tutti e due allo stesso modo”.

Quindi quanto detto non chiarisce i dubbi sulla permanenza in azzurro e tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri, che non vorrebbero perdere un altro beniamino dopo la cessione di Kim.