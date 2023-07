Riecco Insigne, destinazione folle in Serie A: i dettagli

Dopo una sola stagione fuori dall’Italia, Insigne è pronto tornare in patria. Per lui c’è un’ipotesi folle in Serie A

Il Napoli ha regalato una gioia che i tifosi partenopei hanno tenuto in gola per troppo tempo. Trentatré anni dopo Maradona, gli azzurri sono tornati sul tetto d’Italia e hanno conquistato il terzo scudetto della loro storia. Un traguardo che nessuno si sarebbe mai immaginato potesse arrivare la passata stagione.

Gli azzurri, infatti, arrivavano da una delle estati più difficili della loro storia recente. Dopo aver conquistato un terzo posto che aveva il sapore di rammarico dato che lo scudetto sembra alla portata, la dirigenza azzurra ha deciso di stravolgere l’organico. Sono andati via giocatori che a Napoli hanno scritto la storia. Da Dries Mertens a Kalidou Koulibaly, arrivando fino a Lorenzo Insigne.

Il capitano azzurro ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Napoli per provare una nuova esperienza di vita. Dopo 10 anni all’ombra del Vesuvio, 432 presenze e 122 reti in maglia azzurra ha lasciato la sua squadra del cuore per andare oltreoceano.

Lorenzo Insigne ha deciso di lasciare l’Europa e si è trasferito in Canada al Toronto FC. Un campionato, la MLS, completamente diverso rispetto alla Serie A. Ad aiutarlo nell’ambientamento in Canada Federico Bernardeschi, compagno di Nazionale con cui ha vinto l’europeo nel 2021, e Domenico Criscito.

Il terzino napoletano, ex capitano del Genoa, è un grandissimo amico di Insigne. I due hanno, infatti condiviso molto spesso le vacanze estive e a Toronto è stato fondamentale per il talento di Frattamaggiore nei momenti difficili.

Insigne pronto a dire addio al Toronto: destinazione a sorpresa in Serie A

L’esperienza di Lorenzo Insigne in Canada va avanti da un anno e non con tanta fortuna. Ora, un’estate dopo il suo addio all’Italia, sembra che sia pronto a tornare nel Bel Paese

La nostalgia di casa e il mancato raggiungimento di risultati importanti in MLS, hanno portato l’ex 24 azzurro a pensare ad un clamoroso ritorno. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, pare che Insigne abbia espresso il desiderio di tornare nel massimo campionato italiano. Le porte del Napoli sembrerebbero al momento chiuse ed allora ecco una nuova squadra all’orizzonte.

Stando alle ultime voci che trapelano dal Canada, l’ipotesi più accreditata per il ritorno di Insigne sarebbe la Fiorentina. Il club viola sarebbe interessata al numero 24 ex Napoli, soprattutto per sostituire Nico Gonzalez qualora dovesse lasciare il club.