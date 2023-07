L’attaccante dice addio: trattativa avanzata, saluta Napoli

L’attaccante azzurro è pronto a salutare Napoli: la trattativa è entrata nella fase calda, può essere ceduto già nei prossimi giorni

Il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli è entrato nel vivo. Negli ultimi giorni sono arrivati in Trentino-Alto Adige tutti i giocatori reduci dagli impegni con le nazionali e che hanno goduto di qualche giorno in più di vacanza. Grande festa tra i tifosi che hanno potuto accogliere in grande stile i vari campioni d’Italia come capitan Giovanni Di Lorenzo e le due stelle Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Il ritiro in Val di Sole è un ottimo momento per il nuovo tecnico Rudi Garcia per testare la forma fisica dei suoi giocatori e per valutare anche alcuni azzurri che sono sul piede di partenza. La speranza dei tifosi e dell’allenatore francese è però quella di vedere a Dimaro anche qualche nuovo acquisto, tra cui soprattutto il sostituto di Kim Min-jae, ceduto al Bayern Monaco nei giorni scorsi.

L’attaccante verso il prestito: sarà ceduto in Serie B

Ma questo primo ritiro estivo è anche l’occasione di vedere all’opera tanti ragazzi della Primavera partenopea. Sono stati ben 13 i giovani azzurri convocati da Garcia per la spedizione in Val di Sole e tra questi spiccano i nomi di alcuni talenti come Alessandro Spavone, Coli Saco, Antonio Vergara, Giuseppe D’Agostino, Antonio Cioffi e il bomber Giuseppe Ambrosino.

Proprio quest’ultimo è al centro di diverse voci di calciomercato. L’attaccante nativo di Procida, classe 2003, dopo una stagione super nel 2021/2022 in Primavera con tanto di titolo di capocannoniere vinto, si è messo in mostra in Serie B l’anno scorso. Le esperienze con Como e Cittadella però non sono state soddisfacenti visto il poco minutaggio avuto. Quest’anno la volontà del Napoli sembra essere quella di vederlo giocare con più continuità.

Anche in questa stagione il ragazzo sarà ceduto in prestito in Serie B, con il Catanzaro appena neopromosso che sembra in pole per l’acquisto del classe 2003 napoletano. La trattativa è ben avanzata, Ambrosino gradirebbe la destinazione, ma la cessione è ancora in stallo.

Il motivo del mancato accordo finale è dovuto dal fatto che Rudi Garcia vuole vederlo all’opera a Dimaro. La decisione finale sarà presa quindi solo al termine del ritiro in Trentino, ma con ogni probabilità sarà cessione: il Napoli ha tante alternative come centravanti, contando Osimhen, Raspadori e Simeone, e difficilmente brucerà la crescita di un suo talento in questo modo.