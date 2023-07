Doppio affare per il Napoli: accordo completato con i club!

Doppio affare in dirittura di arrivo per il Napoli, restano da limare gli ultimi dettagli, poi dovrebbe arrivare l’ufficialità



Il mercato azzurro è partito a rilento, per adesso sono poche le operazioni concluse ad un mese e poco più dalla chiusura effettiva del calciomercato. Infatti, l’unica ufficialità, per quanto riguarda il mercato in uscita, è la cessione di Kim-Minjae al Bayern Monaco. Mentre, in entrata, si è provveduto a rinnovare il prestito di Pierluigi Gollini, che giocherà con la maglia azzurra anche durante la prossima stagione. Tuttavia, in questi giorni il Napoli sta per chiudere due operazioni, una in entrata e una in uscita.

Uno dei ruoli al quale il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso dovrà prestare maggiore attenzione è quello del vice Di Lorenzo, in quanto è terminato il prestito di Bereszynski, dunque c’è bisogno di un’alternativa valida in quel ruolo. Difficile fare a meno del capitano azzurro, sia in campo che fuori, ma si sa nel calcio moderno, visto il gran numero di partite che i calciatori sono chiamati ad affrontare, una squadra necessita di una seconda opzione valida in ogni ruolo. Stando alle ultime indiscrezioni pare che il Napoli abbia trovato il profilo ideale: Davide Faraoni.

Faraoni-Napoli, si può chiudere a breve, ma si aspetta la decisione su Zanoli

Infatti, secondo quanto riportato dal portale TuttoMercatoWeb.com, sembrerebbe davvero tutto fatto per l’approdo di Faraoni in maglia azzurra. Il capitano del Verona ed ex Inter, lascia la squadra veneta dopo ben 4 anni, conditi dalla gioia finale della permanenza in Serie A, conquistata nell’insolito play out con lo Spezia. La chiamata dei campioni d’Italia pare però averlo convinto a lasciare il club.

La trattativa potrebbe essere chiusa a breve, ma il Napoli deve prima attendere l’uscita di Zanoli. Tuttavia, secondo l’esperto di mercato di DAZN Orazio Accomando, anche per il giovane talento azzurro il club partenopeo avrebbe trovato un accordo.

Infatti, sembrerebbe ad un passo la chiusura con il Genoa di Alberto Gilardino: molto probabilmente si tratterà di un ulteriore prestito, dopo quello della scorsa stagione alla Sampdoria. Il club genoano adesso è però concentrato nel chiudere l’affare Retegui dal Boca Juniors. L’attaccante italo-argentino è molto vicino all’approdo in Serie A, la trattativa è ai dettagli. Una volta sistemata la questione Retegui, il grifone si lancerà alla chiusura dell’affare Zanoli. Con la chiusura di queste operazioni, per completare il reparto arretrato, al Napoli servirà solo un sostituto di Kim-Minjae, partito in direzione Bayern Monaco.