“Disposto anche alla Serie B pur di lasciare Napoli”: l’annuncio spiazza tutti!

La nuova squadra di mercato guidata dal neo ds Mauro Meluso è al lavoro per sistemare alcune situazioni legate alle operazioni in uscita

Sono giorni caldi in casa Napoli, pochi giorni fa si è svolto il primo briefing di mercato al quale hanno partecipato il presidente De Laurentiis, suo figlio Edoardo, Meluso, Chiavelli, Sinicropi e mister Garcia. Durante l’incontro si è fatto il punto sulle operazioni di mercato sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda il mercato in uscita, finora, oltre alle scadenze dei prestiti di Ndombele e Bereszynski, l’unica operazione ufficialmente finalizzata è la cessione di Kim Minjae. Tuttavia, nelle prossime settimane potrebbe concretizzarsi un altro addio: quello di Diego Demme.

Napoli, cessione in vista per Demme: è disposto ad accettare tutto

Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato.it infatti, il centrocampista tedesco avrebbe chiacchierato con Rudi Garcia, informandolo del fatto che ha intenzione di giocare con maggiore continuità.

D’altro canto però, vista l’inamovibilità di Stanislav Lobotka al centro del campo, l’allenatore francese non può garantirgli una buona continuità di presenze. Dunque, il centrocampista tedesco sarebbe addirittura disposto ad accettare la Serie B tedesca pur di giocare di più. Quindi sembra essere arrivata al capolinea l’esperienza dell’ex Lipsia in azzurro.