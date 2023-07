Colpaccio in attacco per il Napoli, affondo per l’asso del Newcastle

Il Napoli continua a monitorare il calciomercato in attesa di occasioni da sfruttare, l’ultima idea porta a un attaccante del Newcastle.

Continua la preparazione del Napoli in ritiro a Dimaro-Folgarida, sotto l’attenta guida di mister Rudi Garcia. L’allenatore francese sta conoscendo man mano tutti i big della rosa, che stanno arrivando in ritiro in questi giorni. L’obiettivo è iniziare quanto prima gli allenamenti con Osimhen, Kvaratkshelia e tutti gli altri per poter ottimizzare movimenti e schemi. Gli obiettivi fissati dal presidente De Laurentiis sono decisamente importanti: provare a difendere il titolo di campioni d’Italia conquistato nella scorsa stagione e provare a fare ancora più strada in Champions League, dopo i quarti di finale della scorsa stagione.

Ripetersi non sarà facile, ma per farlo sarà necessario rafforzare la squadra azzurra, già molto competitiva. Alcuni calciatori saranno ceduti, anche per la particolare situazione contrattuale che si portano dietro. Tra i giocatori in bilico c’è Hirving Lozano, l’attaccante messicano ha infatti il contratto in scadenza nel 2024 e De Laurentiis è stato chiaro: o rinnova l’accordo oppure dovrà trovarsi un’altra squadra.

Per Lozano sono arrivati interessamenti dall’Arabia Saudita, che però non hanno riscontrato stimoli per il calciatore. Anche in MLS pensano a lui, con la destinazione americana che pare sia più allettante per il messicano. Il Napoli chiede 25 milioni per la cessione e sicuramente si può trattare. Nel momento in cui la cessione dovesse concretizzarsi, i partenopei si fionderebbero sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno offensivo.

Per il posto Lozano il Napoli pensa a Saint-Maximin del Newcastle

Un nome interessante potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Santi Aouna del portale transalpino footmercato.com, nel mirino del Napoli ci sarebbe Allan Saint-Maximin, funambolico attaccante del Newcastle. Il classe ’97 si è fatto apprezzare anche in Inghilterra per le sue doti di velocità e soprattutto dribbling, in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra (eventualmente come vice Kvaratskhelia, ndr).

Sul calciatore francese, però, non c’è solo l’interesse del Napoli. La minaccia più importante arriva dall’Arabia Saudita con l’Al-Ahli, lo stesso club che starebbe provando a prendere Zielinski proprio dal Napoli, sarebbe intenzionato a offrire circa 25 milioni al Newcastle per il cartellino; mentre per Saint-Maximin sarebbe pronto un contratto con stipendio compreso tra i 12 e i 15 milioni, cifre decisamente da capogiro.

Il Napoli resta alla finestra, certo del fatto che per poter affondare il colpo avrebbe prima bisogno della cessione di Lozano. Nel mirino degli azzurri, per il ruolo di esterno d’attacco, resta vivo anche l’interesse per Jasper Kaarlson dell’Az Alkamaar.