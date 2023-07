Assist arabo a De Laurentiis: sostituto già trovato

Rudi Garcia attende nuovi rinforzi per il suo Napoli: una delle trattative in entrata potrebbe sbloccarsi grazie all’aiuto di un club arabo

È tempo di valutazioni per la dirigenza del Napoli che ha iniziato a sondare il terreno per alcune piste percorribili in chiave mercato. Il mantra della dirigenza è quello di non aggravare i bilanci finanziari, continuando a vincere in maniera sostenibile anche con Rudi Garcia. Non ci saranno, soprattutto, acquisti folli e a cifre sconsiderate. Andranno colmate soltanto le partenze di alcune pedine che potrebbero lasciare Napoli in questa sessione di mercato estiva: due nomi su tutti, Lozano e Zielinski.

Chi, invece, è già andato via è Kim, il sergente della difesa costruita da Luciano Spalletti: il difensore coreano è stato annunciato dal Bayern Monaco ieri. Anche per questo, una delle priorità del mercato azzurro sarà riuscire a trovare un suo degno sostituto. In tal senso sono diversi i profili attenzionati da Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori: dalle ipotesi “italiane” rappresentate da Perr Schuurs e Giorgio Scalvini, passando per alcuni nomi dalla Bundesliga come Hincapiè del Leverkusen e Itakura del Borussia M’gladbach.

L’area sportiva capeggiata da Mauro Meluso, tuttavia, dovrà riuscire ad accontentare in toto le richieste del tecnico che, fino ad ora, avrebbe esplicitamente richiesto un solo tipo di giocatore. Un centrocampista fisico che vada a rimpiazzare la recente partenza di Tanguy Ndombelé, ritornato al Tottenham dopo il periodo di prestito.

Marc Roca firma con il Betis, assist al Napoli: ora si punta Guido Rodriguez

In tal senso, viste le opportunità presenti sul mercato, il club azzurro avrebbe individuato un giocatore in particolare che potrebbe fare al caso di Garcia. Si tratta di Guido Rodriguez, mediano di origini argentine di proprietà del Real Betis. Classe ’94, 185 centimetri di robustezza in mezzo al campo che, anche grazie all’esperienza europea e al mondiale vinto, aiuterebbe non poco il Napoli in mezzo al campo.

La trattativa per portarlo in Italia potrebbe essersi sbloccata all’improvviso grazie ad un assist dall’Arabia Saudita. Con l’ufficialità di Marc Roca al Real Betis e il rifiuto all’offerta araba, il club spagnolo avrebbe fretta di piazzare Guido Rodriguez altrove, soprattutto vista la scadenza di contratto nel 2024. Per questo motivo i due club avrebbero riallacciato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Il campione del mondo argentino ha una valutazione che sfiora i 30 milioni di euro, ma l’operazione potrebbe andare in porto anche per una cifra inferiore.