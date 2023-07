Accordo totale, è fatta per il nuovo acquisto del Napoli

Sembrerebbe tutto fatto per il secondo rinforzo per il Napoli. Mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici, ma l’affare si farà.

Un mercato partito a rilento quello del Napoli, che a poco più di mese dalla chiusura ufficiale, ha completato soltanto l’acquisto di Gollini e la cessione di Kim Min Jae (ora ufficiale) al Bayern Monaco. Prima di sostituire il coreano, gli azzurri avrebbero trovato l’accordo totale per un il secondo rinforzo estivo.

Secondo quanto riportato dalla piattaforma di mercato TMW Tutto Mercato WEB, la dirigenza partenopea avrebbe trovato l’accordo con il Verona per l’acquisto di Davide Faraoni, terzino destro di 31 anni, che andrebbe ad alternarsi con il capitano Di Lorenzo in fase di turnover. Un affare che sembra in dirittura di arrivo, restano da limare soltanto le ultime cose.

Napoli – Faraoni, cosa manca per l’ufficialità

Sembrerebbe davvero tutto fatto e dalla prossima stagione Davide Faraoni vestirà la maglia azzurra. Secondo Tutto Mercato Web, per l’ufficialità e l’annuncio del Napoli mancherebbe ancora l’uscita di Zanoli. Il terzino classe 2001 è pronto a trasferirsi alla corte di Alberto Gilardino e del suo Genoa, in prestito per una sola stagione. L’obiettivo della dirigenza partenopea è quello di far fare esperienze e far mettere minuti nelle gambe del suo giovane difensore che con il Genoa potrebbe davvero esplodere. Ottima già la sua stagione con la Sampdoria, dove però le sue grandi prestazioni non hanno potuto impedire la retrocessione in Serie B dei blucerchiati.

La squadra ligure ha trovato già l’accordo con Zanoli e con il Napoli, adesso è però concentrata nel chiudere l’affare Retegui dal Boca Juniors. L’attaccante italo-argentino è molto vicino all’approdo in Serie A e lo farà proprio grazie al Genoa. Una volta sistemata la questione Retegui, il grifone si lancerà alla chiusura dell’affare Zanoli.

Effetto Domino

Insomma mancano davvero gli ultimi tasselli per l’ufficialità di Faraoni al Napoli. Una volta che il Genoa avrà fatto l’attaccante della Nazionale italiana di Roberto Mancini, chiuderà per Zanoli. Con il terzino in uscita e l’accordo totale trovato tra Napoli e Verona, arriverà l’ufficialità della società per il tesseramento del secondo rinforzo di questo mercato estivo.

Una volta chiusa la questione Faraoni, al Napoli servirà urgentemente l’acquisto di un difensore centrale che vada a sostituire la pesante voragine lasciata dal coreano. Killman, Itakura e Le Normand sono ancora gli obiettivi sul taccuino di De Laurentiis che, per far felici tifosi e allenatore, deve sistemare necessariamente il reparto arretrato.