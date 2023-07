Tousart non arriverà al Napoli, accordo trovato con un altro club

Uno dei calciatori che piaceva al Napoli per il centrocampo è praticamente sfumato, Tousart ha l’accordo con un’altra squadra.

Nel ritiro di Dimaro sono finalmente arrivati tutti i calciatori del Napoli. Da domani il tecnico Rudi Garcia potrà finalmente iniziare a lavorare con tutto il gruppo a disposizione, avendo un’idea più concreta del club che dovrà costruire. L’attenzione è comunque rivolta anche al mercato, con la società a lavoro per trovare le giuste pedine da regalare al tecnico francese per completare la rosa azzurra.

Tousart verso l’Union Berlino

Uno dei reparti che andrà sistemato è certamente il centrocampo, visto l’addio di Ndombele tornato al Tottenham per fine prestito e la posizione di Demme in bilico. Uno dei calciatori seguiti dagli azzurri per le mediana, però, sta per essere eliminato dalla lista di Meluso e Micheli.

Si tratta di Lucas Tousart, centrocampista dell’Hertha Berlino. Il calciatore francese, già allenato da Garcia ai tempi del Lione, era uno dei centrocampisti monitorati dal Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, infatti, Tousart è un passo dal trasferimento all’Union Berlino, l’altro club della capitale tedesca.

L’affare si concluderà per un cifra che si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro, con il calciatore che pare sia in definizione dell’accordo. A questo punto il Napoli dovrà dirottare altrove le proprie attenzioni per rinforzare il centrocampo.