Sostituto Kim, il Napoli pesca in Germania: affare low cost

Kim-Minjae è in partenza, passi avanti del Napoli per il sostituto: arriva dalla Germania e il prezzo rientra nelle disponibilità del Napoli

Pare oramai cosa fatta per la cessione di Kim-Minjae al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità dell’operazione. I bavaresi completeranno così una coppia di centrali difensivi da sogno affiancando De Ligt al miglior difensore della stagione appena conclusa di Serie A.

Di certo, nel briefing di ieri mattina a Dimaro, al quale hanno partecipato De Laurentiis e suo figlio Edoardo, Sinicropi, Chiavelli, il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e mister Garcia, si è parlato del sostituto di Kim.

Napoli, occhi in Bundesliga per il sostituto di Kim

Stando a quanto riportato dal portale Calciomercato.it, il nome in cima alla lista della dirigenza azzurra è Max Kilman, difensore inglese in forza al Wolverhampton. Tuttavia, la valutazione dei Wolves è altissima, proibitiva per il Napoli, che dunque starebbe virando verso altri obiettivi più fattibili economicamente.

Uno dei profili che rispetterebbe le linee guida imposte dalla nuova squadra di mercato azzurra è quello di Felix Uduokhai, classe ’97 dell’Augsburg. Il prezzo è inferiore a quello richiesto per Kilman, dunque rientrerebbe nei parametri di disponibilità del Napoli. Si tratta in realtà di un ritorno di fiamma, già in passato il club partenopeo lo aveva messo nel mirino.