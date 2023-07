Sorpresa per l’attacco del Napoli, spunta l’idea Saint-Maximin del Newcastle

Dalla Francia arriva la notizia sull’interesse da parte del Napoli per l’attaccante francese del Newcastle: i dettagli dell’operazione.

Continua il lavoro del Napoli allenato da Rudi Garcia in ritiro a Dimaro-Folgarida in Val di Sole. In queste ore sono arrivati tutti i calciatori titolari della prima squadra, che da domani inizieranno ad allenarsi agli ordini del tecnico francese. La società resta comunque vigile sul calciomercato, in attesa di possibili oppourtinità.

Anche Saint-Maximin nel mirino del Napoli

Una di queste potrebbe riguardare l’attacco, dove non è un mistero che il club stia monitorando eventuali esterni da inserire in rosa qualora arrivasse un’offerta per Hirving Lozano. Il messicano è finito nel mirino di club della MLS e potrebbe presto scegliere di lasciare il Napoli, con gli azzurri che invece avrebbero dirottato le proprie mire su Allan Saint-Maximin.

A riferire la notizia è su Twitter il giornalista Santi Aouna del portale transalpino footmercato.com, svelando come per Saint-Maximin sia arrivata un’importante offerta dall’Arabia Saudita. Il club in questione è l’Ah-Ahli che avrebbe proposto uno stipendio da 12-15 milioni di euro al calciatore e circa 25 milioni di euro per il Newcastle.

Il Napoli starebbe seguendo con particolare attenzione la questione. Intanto i partenopei continuano a seguire Jasper Kaarlson dell’Az Alkamaar.