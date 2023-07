Pagato 7 milioni, Garcia deluso: salta un acquisto per il Napoli

Brutte notizie per il Napoli, uno dei calciatori seguiti dagli azzurri sta per accasarsi in un altro club per circa 7 milioni di euro.

Continua il lavoro del Napoli in ritiro a Dimaro, con Rudi Garcia che nelle ultime ore ha potuto finalmente abbracciare tutti i calciatori della rosa, finalmente arrivati in Trentino. Il tecnico francese potrà così iniziare a lavorare con tutti i calciatori più importanti della squadra per dare via al progetto del Napoli campione d’Italia intenzionato a difendere il titolo conquistato dopo 33 anni di attesa.

Per farlo l’allenatore francese avrà però bisogno di tutti i rinforzi possibili, anche perché l’obiettivo dichiarato dal presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: provare a migliorare il piazzamento della scorsa stagione in Champions League. Impresa ardua quella chiesta al Napoli della prossima stagione, che dovrà per forza di cose contare su una squadra completa in tutti i reparti.

Sfuma Tousart per il Napoli, a un passo il trasferimento dell’Union Berlino

Uno dei reparti sul quale intervenire pare evidente essere quello del centrocampo. Al momento, dopo il ritorno di Ndombele al Tottenham per fine prestito e le possibili cessioni di Demme e Zielinski ad oggi in bilico, al Napoli servirebbero almeno due innesti. I punti fermi del reparto resteranno Lobotka, Anguissa ed Elmas, in più c’è Gaetano su cui saranno fatte valutazioni per un possibile prestito.

Dunque sarà necessario intervenire con uno o più acquisti a metà campo. Uno dei calciatori seguiti da Rudi Garcia per il ruolo in mediana è Lucas Tousart, centrocampista dell’Hertha Berlino. Il calciatore francese è stato già allenato dal tecnico del Napoli ai tempi del Lione e quindi ne conosce benissimo le potenzialità. Inoltre, vista la retrocessione dell’Hertha Berlino in seconda divisione della Bundesliga e l’interesse del club per Diego Demme, la strada verso l’acquisto da parte del Napoli sembrava in discesa, ma così pare non sarà.

Stando a quanto riferito da Sky Sport Germania, infatti, Lucas Tousart sarebbe a un passo dal trasferimento nel suo nuovo club. Si tratta dell’Union Berlino, l’altro club della città della capitale che giocherà in Champions League nella prossima stagione. Stando a quanto riportano i media tedeschi l’affare sarebbe già vicino alla chiusura. Il trasferimento dovrebbe concludersi a titolo definito per una cifra che si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro.

Sfuma così uno dei papabili acquisti per il centrocampo del Napoli, che avrebbe potuto far comodo a Rudi Garcia. A questo punto gli azzurri dovranno virare su altri profili per ricercare rinforzi a metà campo.