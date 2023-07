Napoli, svolta per il centrocampo: affare con il Tottenham

Dopo la partenza di Ndombele il Napoli è al lavoro per completare il centrocampo a disposizione di mister Rudi Garcia

Il centrocampo azzurro, durante la stagione appena conclusa, si è rivelata un’arma importante per la conquista dello Scudetto. Il trio Anguissa, Zielinski e Lobotka, grazie ad un insieme di forza fisica, qualità tecniche straordinarie e velocità di pensiero si è fatto valere su qualsiasi campo, sia in Champions League che in campionato. Oltre ai tre titolarissimi il Napoli ha potuto contare su sostituti di livello come Elmas, Ndombele e all’occorrenza Demme come vice Lobotka.

Ora con l’addio di Luciano Spalletti e l’inizio della nuova era Garcia, il Napoli si avvia ad una mini rivoluzione a centrocampo. Zielinski è al centro di numerosi voci di mercato, che lo vorrebbero in pole per sostituire Milinkovic Savic alla Lazio. Anche il futuro di Diego Demme è in dubbio, poco spazio per lui durante la passata stagione. Invece è certo l’addio di Ndombele, il Napoli ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto.

Colpo a centrocampo: il calciatore apre al Napoli, ora c’è da discutere con il Tottenham

Come ben intuibile, il Napoli ha bisogno di intervenire sul mercato per completare il centrocampo. Stando alle ultime indiscrezioni il nome più caldo è quello di Giovani Lo Celso, centrocampista argentino classe ’96 di proprietà del Tottenham, la scorsa stagione in prestito al Villareal.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calciatore ha espresso la volontà di giocare con la maglia azzurra, ma ci sono alcuni dubbi sulla formula del trasferimento. Il Napoli vuole un’operazione stile Ndombele, in prestito con diritto, ma il Tottenham non ne vuole sapere: gli Spurs pretendono un obbligo di riscatto. Ad oggi non c’è una reale trattativa, ma si attendono sviluppi nei prossimi giorni.