Mercato Napoli, colpo a centrocampo? Può arrivare dalla Serie A

Il centrocampista piace tanto alla dirigenza partenopea ma può arrivare solo a determinate condizioni

Niccolò Ceccarini, direttore della piattaforma TMW (Tutto Mercato Web), è intervenuto nel mezzo della trasmissione “Radio Goal” di Radio Kiss Napoli e ha fatto il punto sul mercato degli azzurri.

Il futuro di Piotr Zielinski è incerto e il suo nome è uno dei tanti in lizza per le uscite. Alla società serve monetizzare per potersi muovere al meglio sul mercato e l’addio del polacco sarebbe tutt’altro che inaspettato per i tifosi. Secondo la piattaforma di mercato, il presidente Aurelio De Laurentiis e alla sua dirigenza starebbe sondando il terreno per un centrocampista italiano della Fiorentina in caso di addio di Zielinski.

Interesse Castrovilli

Il nome che, secondo Tutto Mercato Web, starebbe circolando in orbita Napoli negli ultimi giorni è quello di Gaetano Castrovilli, centrocampista centrale della Fiorentina. Ceccarini ha spiegato, durante la trasmissione radiofonica, che la società è in cerca di diversi nomi per il centrocampo, tutto dipenderà da quanti giocatori usciranno. Il nome di Castrovilli è sicuramente in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis e Meluso.

Maurizio Sarri sta spingendo per avere Piotr Zielinski alla Lazio il prima possibile. Se il polacco venisse ceduto, Castrovilli sarebbe il primo calciatore sui cui si lancerebbe la dirigenza partenopea. Il centrocampista viola viene da due stagioni non proprio positive, complici i tantissimi, frequenti e brutti infortuni che hanno condizionato il suo rendimento Soltanto tre gol e due assist nelle ultime due annate, il potenziale del 26enne pugliese però è conosciuto da tutti.

Napoli piazza suggestiva per rilanciarsi

Una città come Napoli e uno stadio come il Diego Armando Maradona di Fuorigrotta potrebbero dare a Gaetano Castrovilli gli giusti stimoli. Il calciatore ha bisogno di rimettersi in carreggiata e tornare ai massimi livelli visti con la Fiorentina in Serie A per riconquistare la Nazionale di Roberto Mancini. L’obiettivo sarebbe quello di giocarsi le carte per una possibile convocazione a Euro 2024 che si giocheranno in Germania la prossima estate.

La suggestione Castrovilli per la dirigenza partenopea allora non è un segreto. Con una probabile uscita di Zielinski, si lavorerà per portarlo a Castel Volturno. La prima offerta di Lotito per il trequartista polacco (19 milioni) è stata rifiutata da Aurelio De Laurentiis che chiede 30 milioni di euro. Nonostante ci sia una netta discrepanza tra domanda e offerta tra le due parti, la Lazio rimane fiduciosa sulla fattibilità dell’operazione. Zielinski ha messo in stand by anche le offerte arrivate dall’Arabia Saudita, gradisce la destinazione Lazio e la possibilità di essere allenato nuovamente da Sarri. Con l’uscita del polacco, Castrovilli diventerebbe più di una suggestione per il Napoli.