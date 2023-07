Kim-Bayern, tutto pronto per l’annuncio ufficiale: spunta la foto

Calciomercato Napoli, Kim-Minjae ad un passo dalla cessione al Bayern Monaco, è atteso a breve l’annuncio del club

Il centrale coreano, premiato come miglior difensore della stagione appena conclusa di Serie A, dopo appena un anno di permanenza lascerà il Napoli. Tante le offerte ricevute alle fine della straordinaria stagione in maglia azzurra, ma alla fine l’ha spuntata il Bayern Monaco. I bavaresi hanno perso Lucas Hernandez, partito in direzione PSG e hanno puntato sul coreano per sostituirlo e formare una delle coppie difensive, almeno sulla carta, più forti d’Europa con l’ex Juventus De Ligt.

Secondo quanto riportato sul suo profilo Twitter da Fabrizio Romano, il club tedesco ha esercitato la clausola rescissoria, presente sul contratto che lo legava al Napoli sino al 2025, già dieci giorni fa e ha già svolto le visite mediche di rito in Corea.

Kim Min-jae has just arrived at Bayern training ground — he’s set to be unveiled as new Bayern signing. 🔴🇰🇷

Release clause triggered 10 days ago, medical done in Korea and contract also signed.

Here we go, confirmed. ✔️

📸 @sportbild pic.twitter.com/xOxLmTYevQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023