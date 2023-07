Diritti tv, novità per DAZN: c’è l’accordo ufficiale

Anche per questa stagione sarà DAZN a trasmettere i match di Serie A, ma quest’anno ci saranno alcune novità importanti per i tifosi

Per ora l’unica cosa certa delle complicate questioni legate ai diritti tv è che DAZN trasmetterà in esclusiva (a Sky come gli scorsi anni andranno tre partite in condivisione) la Serie A 2023\24.

Quest’anno però la piattaforma di streaming ha stretto un accordo con TivùSat, la piattaforma gratuita satellitare presente praticamente su tutto il suolo italiano.

Diritti tv, accordo con DAZN-TivùSat: cosa cambia

Gli utenti TivùSat abbonati Dazn potranno dunque accedere ai contenuti live e on-demand con Zona Dazn sul canale 214, come già avviene per chi ha il decoder Sky: potranno seguire dunque le 7 partite di Serie A esclusiva di Dazn ma anche la Liga e gli altri contenuti originali.

“Grazie alla nuova partnership con tivùsat, ampliamo le modalità di accesso al nostro servizio per rendere i contenuti premium che trasmettiamo sempre più raggiungibili”

Così ha commentato l’accordo il CEO di DAZN Italia Stefano Azzi, che spera in una maggiore fruibilità del servizio, ma ci ha tenuto comunque a ribadire che lo streaming resta la priorità dell’azienda.