De Laurentiis pronto al regalo: affondo per la stella italiana

Il Napoli di Rudi Garcia ha ufficialmente cominciato il ritiro a Dimaro. Intanto la dirigenza è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa

Gli ultimi dodici mesi sono stati storici per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo oltre 30 anni di attesa il club partenopeo è tornato a vincere ed ha trionfato, portando a casa il terzo titolo della sua storia. Una vittoria straordinaria dove gli uomini di Spalletti hanno dominato dalla prima all’ultima giornata.

E nessuno lo avrebbe detto, con gli azzurri che partivano tutt’altro che favoriti ad inizio stagione. Spalletti, con l’aiuto del ds Cristiano Giuntoli e di De Laurentiis ha formato una squadra con il giusto mix di giovani ed esperienza e ha trovato un successo incredibile. Ma ora arriva il compito più difficile perché il Napoli dovrà provare a fare ciò che non è riuscito a Inter e Milan negli ultimi anni, ovvero ripetersi per una vittoria consecutiva. E la cosa appare tutt’altro che semplice.

Sia Spalletti che Giuntoli hanno detto addio ed anche il coreano Kim Min Jae, una delle sorprese dell’ultima stagione, si è ormai accasato al Bayern Monaco. De Laurentiis ha deciso di puntare su Rudi Garcia, un tecnico che già conosce il calcio italiano dopo le esperienze a Roma. Ma ci sono ancora alcune spine per il club azzurro: come quelle relative alla questione contratti, con Piotr Zielinski e Hirving Lozano in scadenza tra ormai meno di un anno. La società è stata chiara, o rinnovano o andranno via, altrimenti verranno prese soluzioni più severe. Intanto il Napoli lavora in entrata e guarda soprattutto al sostituto del messicano.

Napoli, occhi sulla stella della Nazionale

Lozano appare ormai sul piede di partenza e il Napoli attende un’offerta di circa 20 milioni di euro. Negli ultimi giorni si era parlato di Saudi League, del nuovo campionato arabo a caccia di talenti, ma ora sul calciatore ci sarebbe invece la MLS e in particolare i Los Angeles. Lozano potrebbe diventare l’erede del suo connazionale Carlos Vela ed anche per questo è stuzzicato dall’idea. Il Napoli studia i sostituti e ora la prima scelta di De Laurentiis e Garcia sarebbe l’esterno e capitano del Sassuolo Domenico Berardi. Il calciatore sogna da tempo il salto in un top club e gradirebbe volentieri l’approdo nei campioni d’Italia.

Il Sassuolo è bottega cara e valuta il calciatore circa 30 milioni di euro, un po’ troppi visto anche l’età del calciatore. Il Napoli osserva la situazione, aspetta l’evolversi del mercato e spera in uno sconto per poi piazzare l’affondo. Berardi sarebbe l’uomo giusto per affiancare Osimhen e Kvaratskhelia e ottenere così un attacco da sogno.