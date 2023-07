Dal Bayern al Napoli: possibile colpo per gli azzurri

Il Napoli è alla ricerca di un profilo a centrocampo da regalare a Rudi Garcia per rafforzare il reparto in vista della prossima stagione.

In diretta da Dimaro questa sera Rudi Garcia ha affermato di volere un centrocampista fisico che possa dare una mano ad Anguissa. E la notizia dell’ultim’ora potrebbe andare in questa direzione.

Napoli, sondaggio per Gravenberch

Stando a quanto riferito da Orazio Accomando di DAZN il Napoli avrebbe messo nel mirino Ryan Gravemberch, classe 2002 ex Ajax. Gli azzurri hanno per ora fatto un sondaggio. Il giovane centrocampista vuole lasciare la Germania per trovare maggiore minutaggio. Su di lui ci sono anche Inter e Milan. Nelle prossime ore nel frattempo verrà ufficializzato Kim ai bavaresi.