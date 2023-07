Addio Napoli: il nuovo club annuncia il suo acquisto

Ora è ufficiale, il calciatore del Napoli saluta il club: la nuova squadra ha annunciato il suo acquisto sui social.

Oggi, inizia a tutti gli effetti la stagione 2023/2024 del Napoli. La squadra è già da diversi giorni a Dimaro-Folgarida, ma oggi arriveranno anche tutti gli altri nazionali che non si erano ancora aggregati al gruppo. Dopo aver salutato capitan Giovanni Di Lorenzo questa mattina, c’è grande attesa in Val di Sole per l’arrivo di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, i due protagonisti della passata stagione e idoli dei tifosi.

Non ci sarà ovviamente Kim Min-jae, arrivato in Germania quest’oggi e pronto a firmare con il Bayern Monaco. La dirigenza partenopea è al lavoro per regalare a mister Rudi Garcia un sostituto all’altezza del difensore sudcoreano: sono tanti i profili di centrali sondati dal nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e gli altri membri della squadra mercato.

Tra i giocatori che hanno raggiunto il Trentino-Alto Adige per svolgere il ritiro agli ordini di Garcia ci sono anche tantissimi ragazzi della Primavera azzurra, tra cui i più conosciuti Gennaro Iaccarino, Coli Saco, Antonio Vergara, Antonio Cioffi, Giuseppe D’Agostino e il bomber Giuseppe Ambrosino. Tra questi però manca Jorge Alastuey, uno dei protagonisti della (sfortunata) passata stagione.

Alastuey lascia il Napoli, ora è ufficiale

Jorge Alastuey era arrivato al Napoli Primavera lo scorso anno ed era stato accolto con molto piacere dalla tifoseria. Il classe 2003 di Saragozza, cresciuto nella Masia del Barcellona, ha messo in mostra tutte le sue qualità nel campionato di Primavera della stagione appena conclusa. Nonostante fosse stato forse una delle uniche note positive del Napoli (la squadra è retrocessa in Primavera 2), la società ha deciso di svincolare lo spagnolo.

Alastuey era stato chiamato diverse volte da mister Luciano Spalletti per allenarsi con la prima squadra, anche alla vigilia delle partite delicate di Champions League, a dimostrazione del suo talento. Ciò non è bastato per convincere il Napoli a puntare su di lui. Ieri, la nostra redazione aveva anticipato il suo addio, ma quest’oggi è arrivata la conferma.

Infatti, il Club Deportivo Teruel, squadra che è salita quest’anno nella terza divisione del calcio spagnolo, ha annunciato il suo acquisto tramite un post pubblicato sui propri profili social. Un addio, quello di Alastuey, che lascia sorpresi molti tifosi, che avevano apprezzato e non poco il talento del classe 2003. Una scelta inaspettata che però tutti coloro che seguono anche le giovanili del Napoli devono accettare.