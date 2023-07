Offerti 20 milioni più bonus: De Laurentiis dice “no”

Presentato il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso può cominciare definitivamente il calciomercato del Napoli.

Con l’arrivo in ritiro a Dimaro è cominciata ufficialmente la nuova era Garcia. Gran parte dei titolari deve ancora raggiungere la località in Trentino, in quanto reduci dalle Nazionali potranno usufruire ancora di qualche giorno di vacanza. Nella giornata di ieri è stato accolto dalla marea di tifosi presenti Frank Anguissa, uno dei grandi protagonisti della stagione appena conclusa. Il centrocampo, composto dallo stesso Anguissa, Zielinski e Lobotka è risultata una delle armi più importanti per la conquista dello Scudetto. Tuttavia, durante questa sessione di calciomercato estiva il Napoli potrebbe perdere una pedina importante della sua metà campo.

Nelle ultime settimane infatti, sono tante le incertezze riguardo il futuro di Piotr Zielinski. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e il presidente De Laurentiis in conferenza è stato ben chiaro sul tema: i calciatori in scadenza che non accetteranno il rinnovo o non saranno ceduti potrebbero finire ai margini della squadra. Il centrocampista polacco ha ricevuto le avances di alcuni club dell’Arabia Saudita, pronti a far follie per strapparlo agli azzurri. Nonostante le cifre altissime, la pista nelle ultime ore pare essersi raffreddata. Oltre ai club arabi, Zielinski interessa anche alla Lazio di Maurizio Sarri, da sempre grande estimatore del centrocampista ex Empoli, di fatti lo avrebbe posto in cima alla lista di nomi individuati per sostituire Milinkovic Savic, da poco ceduto all’Al-Hilal.

Lazio, accelerata decisiva per Zielinski: la riposta di De Laurentiis sorprende tutti

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe formulato un’offerta da 20 milioni di euro, alla quale il presidente De Laurentiis avrebbe risposto con un secco “no”, in quanto la valutazione del club partenopea è più alta. Tuttavia la Lazio non ha intenzione di alzare l’offerta messa sul piatto, la strategia sarebbe quella di far leva sulla volontà del calciatore e del profondo legame che lo lega a Maurizio Sarri. La Lazio però non può aspettare in eterno, ha bisogno di una risposta chiara da Zielinski.

Ad oggi quindi non è ben chiaro quale sarà il futuro del polacco, in ogni caso il Napoli ha già individuato alcuni possibili sostituti. Dalla suggestione Lo Celso, in uscita dal Tottenham al talento dell’Udinese Samardzic, la squadra di mercato guidata dal nuovo direttore sportivo Mauro Meluso è al lavoro in modo tale da farsi trovare pronta per qualsiasi evenienza e non farsi trovare impreparata ai nastri di partenza della prossima stagione.